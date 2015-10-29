Болезнь Альцгеймера: сопутствующие симптомы недуга

Новости США. Новое исследование, опубликованное в журнале Неуролоджи (англ. Neurology) указывает на то, что до того, как у людей, страдающих от болезни Альцгеймера, начинаются проблемы с памятью, больные страдают от таких явлений, как депрессия, тревога, проблемы со сном или изменение аппетита.

Кэтрин Роу, автор исследования, доцент медицинского центра при университете Вашингтона в Сент-Луисе (США):

Если вы чувствуете тревогу, у вас депрессия или вы устали, то это ни в коем случае не значит, что у вас болезнь Альцгеймера. Как правило, данные явления не имеют ничего общего с процессами, лежащими в основе данного заболевания. Мы просто пытаемся понять, что собой представляет болезнь еще до того, как у пациентов диагностируется слабоумие. Нам интересны симптомы, сопутствующие данному заболеванию.

По сообщению MedCityNews, исследователи на протяжении семи лет наблюдали за более чем двумя тысячами людей среднего возраста, не имеющими проблем с памятью. Было обнаружено, что у людей со слабоумием более чем в два раза чаще выявлялась депрессия.

Несмотря на то, что здесь очевидно есть взаимозависимость, до сих пор неизвестно, существует ли на самом деле причинно-следственная связь между данными явлениями.

Роу признается, что они не уверены, является ли депрессия следствием определенного состояния мозга, или же депрессия является ответом на это состояние.

Кит Фарго, директор по научным программам и расширению Ассоциации Альцгеймера:

Людям необходимо знать, что болезнь Альцгеймера - это не просто проблемы с мышлением и памятью. Это смертельное заболевание головного мозга, при котором вы теряете некоторые клетки мозга на протяжении долгого периода времени, что может проявляться в самых разных формах, например, в форме слабоумия, депрессии, тревожных состояний или проблем со сном.

Фарго призывает всех, кто видит изменения в поведении или настроении своих близких, обратиться к врачу. Даже если это не предвестник болезни Альцгеймера, данные симптомы все равно подлежат лечению.

Все о белорусской медицине смотрите в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

Перевод: Лилия Соломенкова.