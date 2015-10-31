Прививки от гриппа: мифы и реальность

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ, в которой мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. О чем поговорим сегодня? Поговорим о профилактике гриппа. В Минске полным ходом идет кампания по вакцинации. Как уверяют нас медики, это самая действенная защита от болезни.

Прививки: насколько они эффективны, а главное, что же нам вкалывают? Эксперт программы развенчает мифы и сообщит реальные факты. О нашем здоровье поговорим с Оксаной Тарановой, заведующей Городским центром вакцинопрофилактики УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница».