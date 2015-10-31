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Прививки от гриппа: мифы и реальность

31 октября 2015 16:47
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ, в которой мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. О чем поговорим сегодня? Поговорим о профилактике гриппа. В Минске полным ходом идет кампания по вакцинации.  Как уверяют нас медики, это самая действенная защита от болезни.

Прививки: насколько они эффективны, а главное, что же нам вкалывают? Эксперт программы развенчает мифы и сообщит реальные факты. О нашем здоровье поговорим с Оксаной Тарановой, заведующей Городским центром вакцинопрофилактики УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница».

# Здоровье # Вакцинация

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