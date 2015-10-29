Японские медики лечат пациентов с помощью «лесных купаний»

Осенью лес по-настоящему великолепен. Солнечный свет преломляется и создает великолепную изменчивую мозаику из золота и багрянца; листья медленно кружатся в воздухе, пока не достигнут земли; ветки кустов и деревьев дрожат на усиливающемся ветру. Это время года, когда мы чувствуем тесную связь с природой, которая, кажется, хочет с нами пообщаться. Американский биолог О. Уилсон в середине 80-х впервые предложил для обсуждения свою теорию о биофилии – у всех людей есть глубокая инстинктивная связь с другими формами жизни, такими, например, как деревья.

Примерно в то же самое время профессор Р.С.Ульрих завершил одно из первых и наиболее известных междисциплинарных исследований, известное как экологическая психология. Сенсационным стал вывод о том, что пациенты, проходящие реабилитацию после операции в палатах, окна которых выходили на природные ландшафты, принимали меньше обезболивающих, чем те, чьи окна выходили на кирпичную стену. Похожие исследования изучали взаимосвязь наличия деревьев и ощущения безопасности в центре города, эффект озеленения улиц и его взаимосвязь с качеством жизни людей с ограниченными возможностями, а так же как использование древесины в интерьере влияет на уровень стресса в школах. Влияние натурального дерева в больницах также изучалось во многих странах мира, включая Финляндию, Норвегию, Австрию, Южную Корею, Японию, США, Канаду и Данию. Эти исследования нельзя назвать убедительными, но все же они установили, что люди реагируют положительно на дерево в декоре помещений.

Эти данные подтверждают результаты исследования, во время которого было установлено, что время, проведенное на природе, улучшает познавательные функции мозга, а также помогает справиться с тревогой и депрессией и даже обостряет чувство сопереживания. По данным издания The Guardian, в Японии «лесное купание», или же просто прогулка по лесу, уже давно является способом превентивной медицины. Вдохновленные синтоистскими и буддистскими практиками, около четверти населения Японии и сегодня практикуют «лесные купания».