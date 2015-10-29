Японские медики лечат пациентов с помощью «лесных купаний»
Осенью лес по-настоящему великолепен. Солнечный свет преломляется и создает великолепную изменчивую мозаику из золота и багрянца; листья медленно кружатся в воздухе, пока не достигнут земли; ветки кустов и деревьев дрожат на усиливающемся ветру. Это время года, когда мы чувствуем тесную связь с природой, которая, кажется, хочет с нами пообщаться.
Американский биолог О. Уилсон в середине 80-х впервые предложил для обсуждения свою теорию о биофилии –
у всех людей есть глубокая инстинктивная связь с другими формами жизни, такими, например, как деревья.
Примерно в то же самое время профессор Р.С.Ульрих завершил одно из первых и наиболее известных междисциплинарных исследований, известное как экологическая психология. Сенсационным стал вывод о том, что
пациенты, проходящие реабилитацию после операции в палатах, окна которых выходили на природные ландшафты, принимали меньше обезболивающих, чем те, чьи окна выходили на кирпичную стену.
Похожие исследования изучали взаимосвязь наличия деревьев и ощущения безопасности в центре города, эффект озеленения улиц и его взаимосвязь с качеством жизни людей с ограниченными возможностями, а так же как использование древесины в интерьере влияет на уровень стресса в школах.
Влияние натурального дерева в больницах также изучалось во многих странах мира, включая Финляндию, Норвегию, Австрию, Южную Корею, Японию, США, Канаду и Данию. Эти исследования нельзя назвать убедительными, но все же они установили, что
люди реагируют положительно на дерево в декоре помещений.
Эти данные подтверждают результаты исследования, во время которого было установлено, что
время, проведенное на природе, улучшает познавательные функции мозга, а также помогает справиться с тревогой и депрессией и даже обостряет чувство сопереживания.
По данным издания The Guardian, в Японии «лесное купание», или же просто прогулка по лесу, уже давно является способом превентивной медицины. Вдохновленные синтоистскими и буддистскими практиками,
около четверти населения Японии и сегодня практикуют «лесные купания».
Существуют исследования, которые пытаются понять не только почему прогулка по старому, наполненному чудесными ароматами лесу так благотворно воздействует на человека, но и как деревья влияют на человека на молекулярном уровне, на наши клетки и нейроны.
Результаты данных исследований следующие:
неспешные прогулки по лесу уменьшают частоту сердечных сокращений, снижают кровяное давление, уменьшают активность симпатической нервной системы, а также снижают уровень кортизола – гормона стресса.
Перевод: Лилия Соломенкова.