Анорексия — болезнь 21 века. Как вовремя распознать болезнь?

Каждый пятый человек на планете, страдающий анорексией, умирает. Почему в эпоху изобилия и достатка, анорексия становится болезнью 21 века? Разбирались в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Программе ток-шоу «Такова судьба» свою историю рассказала Алина Прийма, которая болела анорексией.

Алина Прийма:

В один прекрасный момент я решила, что надо обновить гардероб — просто не влезла в размер XS. Это была та самая ситуация, после которой я пришла домой, кинулась в истерику, что я страшная толстая, пора худеть. Буквально на следующий день я уже отказалась от привычной своей пищи, я отказалась от жареного, сладкого, от мяса — от всего. После этого мой вес начал падать. Первоначальный вес был 55 при росте 168 см, то есть это хороший вес, он считается нормой.

Когда вы отказались от еды, вы с кем-нибудь консультировались?

Алина Прийма:

Сама рассчитала свою норму калорий. Моя норма базового метаболизма, который был на тот момент (только для того, чтобы организм мог функционировать) —1140 калорий. Я сократила свой рацион в день до 1000, потом до 800, потом до 600. Я специально это делала. Я хотела весить 45 кг. Когда я видела 51 кг, потом 48 кг, потом 46 кг. Для меня каждый раз это было все большим стимулом. Мне почему-то казалось, что эта цифра (45 кг) изменит все. Что я буду красивой, замечательной и буду себе нравиться.

Как вы сейчас оцениваете все это?

Алина Прийма:

На тот момент я считала, что как только я похудею, то моя жизнь полностью изменится. Когда мой молодой человек видел, что мой вес 51 кг, он посмотрел и сказал: нормально, все, больше не надо. Я это мимо ушей. Потом я худела-худела, пока он просто не сказал, что ему страшно. То есть он меня обнял и понял, что он полностью может пересчитать все мои ребра. Вот тогда он сказал, что ему страшно.

Когда вам стало страшно?

Алина Прийма:

Я была на паре (я училась тогда на дневном). Сидела, подперла голову, очнулась от того, что я ударилась головой о парту, то есть я потеряла сознание. После этого я поняла — страшно.

Такая беда может придти абсолютно к любой девушке?

Светлана Мельгуй, заведующая 10-м женским психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

За один день болезнь не приходит. Подростки оказываются в зоне риска просто в силу возраста. Женский пол и подростковый возраст это какие-то факторы риска. Вообще, существует множество причин, которые объединяются в группы, наследственные факторы. Там, где мамы болели нарушением пищевого поведения, где есть в семье различного рода зависимости, где есть расстройство настроения (как психиатрический диагноз). Эти факторы могут каким-то образом повлиять. Есть социальные факторы: то, какие требования в наше время предъявляются к нашей внешности и то, какая последовательность выстраивается — если красивая внешность, худое тело, значит, успех. Есть особенности личности, что называется психологическими факторами, особенности внутрисемейного взаимодействия — основные группы причин.

Дмитрий Королев, психолог 10-го женского психиатрического отделения РНПЦ психического здоровья:

В процессе болезни постепенно личность меняется, можно говорить, что она деградирует, как и при алкоголизме, то есть разрушается мотивационная сторона личности. Все больше и больше приходят к тому, что занимаются своей внешностью и едой. Все остальное, что касается дружбы, каких-то социальных успехов, учебы или работы — все это постепенно уходит. Отчасти это связано с истощением, что те переживания, которые больше и больше возникают по поводу внешности, не позволяют свободно социально как-то присутствовать, общаться, очень много стыда есть по поводу собственного тела, много страха негативных оценок, соответственно, это приводит к изоляции. Чаще всего, если болезнь протекает тяжело, то девушки закрываются и живут дома.

Инна Глушакова, заведующая эндокринологическим кабинетом 17-й поликлиники г. Минска:

Всем пациентам, кто приходит к нам на прием, обязательно врач-эндокринолог и врачи смежных специальностей должны определять индекс массы тела. Конечно, сходу говорить анорексия это или нет мы не можем. Для этого проводится комплексное обследование. Если видим, что имеется дефицит массы тела, конечно, такая пациентка проходит обследование у всех специалистов. И у эндокринологов в том числе, поскольку эндокринолог это та специальность, к которой в первую очередь обращаются пациентки с дефицитом массы тела. Если мы видим действительно дефицит массы тела, то пациентке должны быть в первую очередь исключены заболевания эндокринной системы, которые могут к этому привести, поскольку эндокринная система первая реагирует на любые нарушения веса.

Как распознать анорексию?

Инна Глушакова:

В первую очередь нарушение эндокринной функции, которая страдает у этих пациенток, это нарушение цикла, то есть нарушение со стороны гормонов.

Как правило, на прием девушек приводят мамы. Девушек все устраивает в самочувствии. В таком случае проводится беседа о правильном питании, о здоровом питании. Естественно, мы должны обследовать эту пациентку, потому что никогда не исключается действительно серьезная эндокринная патология, которая может к этому привести. Если мы не видим, не находим патологий, тогда пациенткам настоятельно рекомендуем обратиться к психотерапевту.

Анорексия — профессиональное заболевание моделей. Так ли это?

Тамара Гончарова, директор модельного агентства:

Я уже давно в этом бизнесе. Я не видела таких страшных моделей. Мне кажется, что эта болезнь происходит от того, что девушка хочет быть красивой, нравится кому-то. Может быть, ее недолюбили в детстве, не заставили идти заниматься танцами, гимнастикой. Тогда бы ей некогда было думать об этом. Ей бы хотелось кушать, когда бы она была бы, например, в бассейне. Придите в школу моделей, у нас тоже есть девочки, которые с 10 лет к нам ходят. Я думаю, не одна из них не сможет заболеть этой страшной болезнью, потому что мы ей показываем, что она красива, она приобретает уверенность в себе.

Екатерина Ганаго, вице-миссис Мира, вице-миссис Вселенная, действующая модель в Х-размере:

Я считаю, что во всем должен быть баланс. Все, что бы в жизни ты ни делал, ты должен знать предел и баланс для того, чтобы не было чересчур много и чересчур мало. Всегда должна быть норма.

Стресс — первая причина избыточного веса, а не набор продуктов

Наталья Потоцкая, диетолог:

Особенность моей работы заключается в том, что я работаю с детками от 7 до 14 лет. Начнем с того, когда ребенок рождается, первое, что он делает — вдыхает, с криком выдыхает и следующее действие, которое он может осуществить — он может есть. Пока здоровый ребенок находится на грудном вскармливании, у него проблем нет. А проблемы возникают, когда его кормить начинают взрослые люди.

Я работаю диетологом с маленькими детьми, моя задача — в игровой форме, в форме сказки, байки донести знания по анатомии, физиологии, биохимии. Мои маленькие 9-летние дети прекрасно знают, как работает поджелудочная железа. Они не назовут вам гормоны, но они четко поймут и разберутся в продуктах.

Я думаю, что мы как мыслим, так и живем. Если мы мыслим позитивно, тогда наше тело не выполняет компенсаторную функцию. Стресс — первая причина избыточного веса, а не набор продуктов. На втором месте стоит гиподинамия, продукты стоят на последнем месте.

Признаки, на которые должны в первую очередь обращать внимание родители

Светлана Мельгуй:

Нарушение менструального цикла или его отсутствие — уже слишком поздний признак болезни. Когда у девушек-подростков без избыточного веса могут быть какие-то проблемы с настроением. Надо поинтересоваться, что случилось, чем живет эта девушка. Когда девушки без избыточного веса начинают смотреть в диеты, начинается слишком серьезный фитнес, когда девушка начинает избегать совместного приема пищи, когда бесконечное взвешивание.