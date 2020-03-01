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Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

01 марта 2020 07:33
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Какая сейчас эпидемиологическая ситуация в Минске, рассказали в программе «Большой город».

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Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
Она вполне благополучная. Мы сейчас даже не говорим об эпидемии, мы говорим о, может быть, увеличенном уровне заболеваемости. Это и вирусы гриппа наши обычные – вирус гриппа А, вирус гриппа Б, это вирусы парагриппа, которые, кстати, у взрослых людей протекают относительно благополучно и не требуют противовирусной терапии. Это аденовирусные инфекции, риновирусная инфекция, которая является вполне безопасной.

То есть всплеска в городе нет?

Светлана Лукашик:
Нет.

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске-1

# Вирусные заболевания # Здоровье # Светлана Лукашик

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