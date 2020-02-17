«Идёт в течение суток запись на видеокамеру, которую ребёночек проглотил». Новый способ эндоскопии появится в детской областной больнице

Указ Президента от 22 января 2020 года освободил научно-практические центры от уплаты налога на прибыль, упростив разработку нового медицинского оборудования и повышения качества услуг, сообщили в программе «Центральный регион». А в новом распоряжении глава государства дал возможность больницам и поликлиникам Минской области обновить медицинское оборудование на 20 миллионов рублей. Обновить технические базы смогут, например, Борисовский, Молодечненский, Солигорский и Минский районы. Переоснащения ждёт и детская областная клиническая больница. В этом году она отмечает 45-ую годовщину.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Да, в этом году нам исполняется 45 лет нашему учреждению. За последние 10 лет сделано очень много и лечебной работы, и, я считаю, много работы в плане социальной поддержки докторам, медсестрам, всему коллективу, который работает в нашем учреждении.

Детская областная больница и до этого старалась обновлять оборудование ежегодно. Устройство, которое нам показывает заместитель главного врача по хирургии Сергей Мустайкин, спасает зрение новорождённым детям. Таких аппаратов несколько во всей стране, но только этот позволяет проводить полную диагностику и лечение. Сколько вы проводите операций в год на этом аппарате? Сергей Мустайкин, заместитель главного врача по хирургии Минской областной детской клинической больницы:

Около 20-25 таких операций в год. В прошлом году у нас получила развитие еще одна ветвь, скажем так, помощи деткам совместной патологии онкологической и офтальмологической. И мы оказываем помощь деткам при ретинобластомах глаз. То есть при опухолях органов зрения. Проводится совместно химиотерапия с лазерным лечением глаз. Что дает, конечно, очень хороший эффект.

Дмитрий Зайцев:

Мы, наверное, вообще, единственная детская больница в республике, которая имеет оборудование, позволяющее проводить абсолютно весь диагностический пояс. То есть у нас есть и компьютерный томограф, и МРТ. Это единственная детская больница, где два этих аппарата в одном учреждении. Не говоря уже о хорошем парке УЗИ-аппаратуры, лабораторных исследований и лабораторных аппаратов. Функциональная диагностика. То есть, попадая к нам в учреждение, наши пациенты имеют возможность пройти всё обследование от «А» до «Я», получить заключение с диагнозом и соответственно, если в этом необходимость есть, провести лечение.

Много ли пациентов вы обслужили за прошлый год? Дмитрий Зайцев:

Прошлый год – это рекорд. Такого еще не было. Прошло 20 800 пациентов через наше учреждение. Хотя запланировано было 18 тысяч. За последние годы больница плодотворно сотрудничала не только с белорусскими и зарубежными коллегами. Крепкие, как медицинский жгут, связи налажены и с Парком высоких технологий.

Игорь Лазарчик, заместитель главного врача по медицинской части Минской областной детской клинической больницы:

В 2019 году к нам даже пришли такие технологии нано-интеллекта. Совместно с нашими сотрудниками пульмонологического отделения, с сотрудниками Парка высоких технологий мы занимались разработкой беспроводного стетоскопа с мобильным приложением, чтобы мы могли оценивать те или иные звуковые эффекты, происходящие в легких у больного ребенка. Ведь ухо человека не всегда улавливает весь диапазон звуковой линейки. Мы научились выхаживать и недоношенных новорожденных детей. Например, ребенок, рожденный с экстремально низкой массой тела с весом от 500 грамм, и мы сегодня уже умеем выхаживать таких детей. Но это требует огромных усилий, большого количества врачей, большого количества сотрудников.

Совершенству нет предела. И дополнительные денежные средства – незаменимый вагон медицинского локомотива. Дмитрий Зайцев:

Под все эти средства мы уже подготовили технические задания. Они все уже переданы на закупку. Специалисты хотят этим заниматься, они знают, как с этим работать, они хотят это внедрять.

Капсульная эндоскопия: история о том, как найти болезнь внутри организма без неприятных ощущений от глотания длинных трубок. Крошечная беспроводная камера всего за несколько часов делает тысячи снимков, тем самым полностью анализируя состояния пищеварительной системы пациента. В областной детской клинической больнице пошли дальше и решили упростить жизнь самым маленьким пациентам. Целью оснастить больницу такими же камерами, но для детей, задались уже давно. В октябре прошлого года данный проект отобрали среди 200. Спасительные капсулы в числе 9 инициатив отправились в департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента.

Дмитрий Зайцев:

Еще нигде это не использовалось, немного использовалось в центре детской хирургии. Но в этот год выделены средства из инновационного фонда Президента – будет закуплено оборудование для капсульной эндоскопии, чтобы можно было деткам провести исследование. Я думаю, где-то с середины этого года уже это будет делаться и у нас.

Стоимость одной такой капсулы с камерой внутри – более 1 000 рублей. Но на здоровье не принято вешать ценники. Дмитрий Зайцев:

Капсульные эндоскопические исследования – это для деток, у которых есть определенные проблемы с кишечником, там, где не может дойти аппаратура до тонкого кишечника. Многие боятся, есть неконтактные детки. А так проглотил – идет в течение суток запись на видеокамеру, которую ребеночек проглотил вместе с этой капсулой. Особенно, я думаю, это актуально при болезни Крона – у деток она встречается – и определить, есть ли там кровоточащие сосуды, чтобы вовремя ребеночку помочь и, если надо, выполнить необходимое оперативное лечение. 12 тысяч – столько раз за год хирурги приходят на помощь несовершеннолетним пациентам. С новым высокотехнологичным арсеналом оперативные вмешательства становятся совершеннее, а их болезненный эффект для пациентов сводится до минимума.

Сергей Мустайкин:

Оперативное вмешательство по детской хирургии при оториноларингологических заболеваниях, при челюстно-лицевой патологии, при врожденной и приобретенной офтальмологической патологии. Детская хирургия – одна из таких областей медицины, которая относительно консервативна. Здесь ежегодно каких-то ярких прорывов нет. Новшества больше связаны с технологиями. Дмитрий Зайцев:

Допустим, оториноларингологи с учетом данного оборудования – там есть такие очки, которые надеваешь, и доктор видит, оперируя пациента, куда он входит. То есть у него видны все костные структуры, мягкие структуры, проходящие нервы, проходящие сосуды. То есть доктор уже оперирует не вслепую, он оперирует, не только зная анатомию, но и все эти структуры видит перед собой в увеличенном виде, чтобы нанести как можно меньше какую-то травму. Это очень тонкие технологии, которых еще нигде нет в республике. Мы будем первыми, кто будет этим заниматься. Будет выполняться кератопластика. В прошлом году начали делать с донорской роговицы, с донорского глаза – этого еще никто не делал – полностью восстанавливается роговица, восстанавливается зрение пациента. Это здорово! Конечно, даже самое новое чудо техники – не панацея от всех недугов. Только профессионализм врачей и слаженная работа различных отделений дарит детям и родителям веру и спокойствие. И в этом направлении сейчас делаются огромные шаги.

Игорь Лазарчик:

Последний год мы занимались развитием такого направления, как и паллиативная медицинская помощь. Да, это очень сложная группа пациентов. Но им же надо оказывать помощь. И помощь должна быть оказана качественно. И совместно с нашим Республиканским детским центром паллиативной медицинской помощи мы являемся координаторами по оказанию паллиативной помощи на дому пациентов Минской области. Мы их обеспечиваем, благодаря нашему государству, респираторной поддержкой. А наши врачи наблюдают в дальнейшем за такими пациентами. Мы занимаемся лечением пациентов с редкими генетическими заболеваниями. И это тоже нововведение, которое прошло за последнее время. Кстати, пациенты с таким заболеванием как мукополисахаридоз наблюдаются у нас и получают специальную заместительную терапию, которая, безусловно, позволяет приостановить заболевание и улучшить качество жизни. Это определенные генетические нарушения, происходят обменные нарушения, которые ведут к проблемам, скажем, с целого ряда органов и систем. Но благодаря такой заместительной терапии, специальными препаратами, которые есть на сегодня в мире и которые есть у нас в стране, в Республике Беларусь, данные процессы приостанавливаются, и качество жизни улучшается. Это тоже на нашей базе в отделении кардиологии и в отделении анестезиологии и реанимации. Все-таки, в практическую педиатрию случайные люди не приходят. Если врач-педиатр пришел, он поработал, произошло его становление, и обычно такие люди остаются надолго, а порой и навсегда.

Новое оборудование – ещё не всё. На особом контроле – комфорт юных пациентов. Игорь Лазарчик:

Мы сторонники того, что в определённом возрасте – период новорожденности, грудной возраст, дети до 5-летнего возраста, что по нашему законодательству тоже предусмотрено, они у нас находятся совместно с мамой, иногда и с папой или с кем-то другим, кто будет ухаживать за ребенком.

Ольга Мацукевич:

Здесь мне очень хорошо. В этой палате прямо особенно хорошо. В первый раз с малышом. Но сравнить есть, с чем. Но здесь, конечно, хорошо. Одноместная палата – это вообще фишка! И всех с маленькими детьми, в любом случае, нужно класть в одноместные палаты – это точно.