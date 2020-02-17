В панике от коронавируса? Психолог рассказывает, что делать

Ненасытный монстр, безжалостно поглощающий человечество! Чудовищный вирус наводит панику и ужас на миллионы людей. Одни, опасаясь за свою жизнь, отправляются в аптеку, другим, кажется, пора выстраиваться в очередь у кабинета психотерапевта. Евгения ежедневно балансирует между жизнью и смертью. К «позывным» своего организма девушка относится критично.

Евгения Иванова: При каждом удобном случае, если у меня болит голова, я иду к врачу, если у меня болит нога, я сразу лезу в Интернет, я всё это гуглю. Я, естественно, как любой нормальный человек, забочусь о своём здоровье и пытаюсь решить свои все проблемы.

Марина Прохорова, психолог:

Это, скорее, ипохондрическое расстройство, когда человек слишком переживает по поводу своего здоровья, чересчур мнителен, у него катастрофическое мышление, он может преувеличивать масштабы происходящего. Это люди, которые постоянно находят какую-то причину, почему им нужно побеспокоиться. Находит одно заболевание, идёт, диагностирует его, не находит подтверждения, находит уже другое заболевание, то есть ему обязательно нужно находить какое-то недомогание.

Тревожность, как отличительный знак, передаётся по наследству. Повышенная возбудимость приобретает и постравматичную форму, например, после перенесённой болезни. А детские психологические травмы и, вовсе, способны терроризировать человека всю оставшуюся жизнь. Поводом для паники может послужить любая мало-мальски волнительная ситуация. Но душевные лекари обнадёживают: хоть терапия предстоит длительная и серьёзная, справиться с недугом реально.

Марина Прохорова:

Можно развивать эмоциональную регуляцию, можно тренировать человека как-то контролировать свои эмоции. И очень когнитивно-поведенческая терапия способствует этому, некоторые методы гештальт-терапии, в том числе. Если работа с установками, с абсурдными убеждениями не помогает, то тогда важно погрузиться чуть глубже и исследовать, что человека заставляет жить в таком состоянии и постоянно тревожиться.

Пусть поводом для волнения будут только приятные моменты в жизни.