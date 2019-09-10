Орлиное зрение, увы, редкость у человека, зато все чаще люди теряют даже то, что заложено им природой и происходит это еще в детстве. В 90% случаев в плохом зрении ребенка виноваты родители.

Когда родители узнают, что их малыш стал хуже видеть, они часто вместо того, чтобы отправиться к специалисту, начинают копаться в причинах. Кто-то винит наследственность, кто-то ругает школу, одни отнимают планшет, другие ищут волшебные таблетки. Поступая так, родители очень часто теряют драгоценное время, когда еще можно сохранить зрение и избавить ребенка от необходимости носить очки в будущем. Каких ошибок нужно избегать? Как сохранить ребенку зрение?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Центра микрохирургии глаза «Voka» – Елена Лихорад.

Как сохранить зрение при работе за компьютером?

Елена Лихорад, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Центра микрохирургии глаза «Voka»:

40 мин. мы даем зрительную нагрузку, после этого обязательно минимум 10-15 мин. должен быть перерыв. В это время желательно сделать гимнастику для глаз.