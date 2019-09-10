Коровье молоко вредно? Предлагаем 5 полезных вариантов взамен

Молоко – это базовый продукт в потребительской корзине белоруса, но так ли оно хорошо и полезно для здоровья? Марта Марудова, диетолог:

Конечно, современная официальная медицина, в частности, авторитетная Гарвардская медицинская школа исключила молоко из списка полезных продуктов и на то есть причины. Молоко – одно из самых сильных аллергенов, которое можно представить в этом мире.

Молоко жизненно необходимо человеку или его можно тотально исключить? Марта Марудова:

Без молока можно прожить, это такая вкусовая история, это, опять же, дело привычки. Если же человек откажется от молока, то большинство блюд требует его в своем составе. Чем коровье молоко можно идеально заменить? Марта Марудова:

Сейчас есть замечательные растительные замены коровьего молока на любой вкус. Миндальное молоко так же, как любое ореховое молоко, само по себе полезно, уже потому что орехи – это кладезь витаминов и микроэлементов, полезных полиненасыщенных жирных кислот, которых нашим белорусам не так много достается.

Сегодня очень популярно заменять коровье молоко на овсяное. Марта Марудова:

Овсяное молоко – мой фаворит, потому что оно очень приятно по вкусу, немножко сладковато, это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, оно полезно для ЖКТ и для кожи. Кокосовое молоко больше ближе к кокосовой воде или к коровьему молоку? Марта Марудова:

Оно имеет такой специфический привкус, не каждому человеку оно приятно, но тот, кто его попробует, ему понравится, то, как правило, человек кокосовому молоку не изменяет. Это прекрасное средство внутрь, оно очень хорошо работает с волосами, полезно для ногтей и кожи, и как заменитель коровьего молока его тоже можно рекомендовать.