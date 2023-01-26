Остановка сердца или колотые раны. Как правильно оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях?

Это было прекрасное солнечное утро, беззаботный житель города шагал навстречу новому дню, как вдруг время остановилось. Сердечно-легочная реанимация прервет страшный сон. Жесткая поверхность и стальные нервы – ваши верные спутники.

Тамара Якас, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Будем убирать всю лишнюю одежду, которая нам будем мешать. Мы должны выбрать точку, куда будем давить. Это маленькая косточка на пересечении ребер. Поставить туда два пальчика и основание ладошки. Руки должны быть выпрямлены, а не сгибаться под пострадавшим. И делаем 30 нажатий вниз.

Дальше запрокидываем голову пострадавшего, двумя пальчиками зажимаем нос, открываем рот, обхватываем полностью его рот и делаем свой выдох для пострадавшего (для него, соответственно, вдох). Делайте реанимацию до приезда скорой помощи либо до момента, пока человек задышал.

Стали свидетелем чужой беды? Не проходите мимо, используйте новые навыки в деле. Возможно, вы спасете чью-то жизнь. Цифры не врут. Согласно опросу волонтеров Красного Креста, около 59 % смертей можно избежать, если вовремя оказать пострадавшему первую помощь.

Тамара Якас:

Если наш пострадавший поперхнулся, мы должны стать таким образом, чтобы нам удобно было стоять к нему, чтобы не упасть, если вдруг он начнет падать. Ноги на разном уровне. Наклоняем пострадавшего вперед примерно на 45 градусов и делаем пять достаточно сильных хлопков между лопаток. Если это не помогает, наклоняем вперед и делаем нажатия на живот. Они достаточно резкие и интенсивные. Народную медицину оставьте в прошлом. Доставать инородное тело руками, предлагать человеку воду или корочку хлеба нельзя. Так вы рискуете лишь усугубить ситуацию.

Тамара Якас:

Если вдруг поперхнулся младенец, удобнее всего сесть либо спуститься на пол, на коленки. Нужно вытянуть свои ноги вперед. Укладываете его на ручку, пальчиками держите между щек, делаете пять хлопков по спине основанием ладони. Дальше переворачиваете на другую руку и давите на грудную клетку тоже пять раз. Отдельная история – колотые, резаные, рваные раны. Остановить кровотечение и предотвратить попадание инфекции в организм до приезда медиков – главная миссия.

Тамара Якас:

Если пострадавший упал либо разбил какой-то предмет и у него в руке торчит осколок стекла, нам надо помнить про собственную безопасность. Если нет возможности надеть перчатки, надеваем пакеты, файлы. Дальше надо зафиксировать инородное тело. Мы его не достаем ни в каких случаях. Будем его фиксировать с двух сторон. В рамках первой помощи при инородном теле раны можно не обрабатывать – только фиксировать инородное тело.

Если крови слишком много и она продолжает идти, поможет давящая повязка. Небольшой лоскут ткани скручиваем в валик, закрываем место поражения и перетягиваем с двух сторон. Скорость и стерильность – залог успеха.