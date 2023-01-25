Блины – это тоже фастфуд! Почему быстрая еда может привести к инфаркту и даже раку?

Зачастую современные люди стараются сэкономить свое время, отдавая приоритет быстрому питанию, нежели здоровому и правильному. Но не всегда такой выбор приводит к положительному результату. Как фастфуд влияет на здоровье?

Антон Белькевич, заведующий консультационным отделением Минского клинического консультативно-диагностического центра:

Фастфуд в принципе переводится с английского как «быстро» и «еда». То есть еда, которая и при приготовлении, и при употреблении требует меньше времени. Основные примеры – это гамбургеры, чизбургеры, картошка фри, пицца, шаурма. Многие пациенты удивляются – сюда же относятся классические блины и кексы.

Учитывая современные реалии, а именно быстрый ритм жизни, может показаться, что фастфуд – это быстрый, дешевый и вкусный вариант питания. На самом же деле за такими незначительными плюсами стоят весьма большие минусы. Антон Белькевич:

Любой фастфуд (большинство) – это полуфабрикат. Полуфабрикаты имеют в своем составе большое количество пищевых добавок. Также в фастфуде есть трансжиры. Люди, которые большое время поглощают трансжиры, больше подвержены влиянию ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда. На 40 % увеличивается шанс развития рака груди.

Один из главных минусов фастфуда – это содержание огромного количества сахара. Такое обилие «белой смерти» может привести только к развитию ожирения и сахарному диабету. Антон Белькевич:

При употреблении большого количества фастфуда можно заработать большой букет заболеваний. Я остановлюсь на самых популярных. Это проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с эндокринной системой (то же ожирение), проблемы с ЖКТ, в частности с поджелудочной железой, развитие сахарного диабета. Нарушение гормонального фона, проблемы с почками и печенью, проблемы с ротовой полостью, в частности с зубами.

Порой фастфуд может казаться полезной и безобидной едой, но реальность совсем другая: быстрое питание приносит огромный вред здоровью. Но если же тяга к фастфуду не становится меньше, а поберечь здоровье все-таки хочется, то лучшим решением будет переход на аналоговую пищу.