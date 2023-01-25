Блины – это тоже фастфуд! Почему быстрая еда может привести к инфаркту и даже раку?

Зачастую современные люди стараются сэкономить свое время, отдавая приоритет быстрому питанию, нежели здоровому и правильному. Но не всегда такой выбор приводит к положительному результату. Как фастфуд влияет на здоровье?
Зачастую современные люди стараются сэкономить свое время, отдавая приоритет быстрому питанию, нежели здоровому и правильному. Но не всегда такой выбор приводит к положительному результату. Как фастфуд влияет на здоровье?
Антон Белькевич, заведующий консультационным отделением Минского клинического консультативно-диагностического центра:
Фастфуд в принципе переводится с английского как «быстро» и «еда». То есть еда, которая и при приготовлении, и при употреблении требует меньше времени. Основные примеры – это гамбургеры, чизбургеры, картошка фри, пицца, шаурма. Многие пациенты удивляются – сюда же относятся классические блины и кексы.
Учитывая современные реалии, а именно быстрый ритм жизни, может показаться, что фастфуд – это быстрый, дешевый и вкусный вариант питания. На самом же деле за такими незначительными плюсами стоят весьма большие минусы.
Антон Белькевич:
Любой фастфуд (большинство) – это полуфабрикат. Полуфабрикаты имеют в своем составе большое количество пищевых добавок. Также в фастфуде есть трансжиры. Люди, которые большое время поглощают трансжиры, больше подвержены влиянию ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда. На 40 % увеличивается шанс развития рака груди.
Один из главных минусов фастфуда – это содержание огромного количества сахара. Такое обилие «белой смерти» может привести только к развитию ожирения и сахарному диабету.
Антон Белькевич:
При употреблении большого количества фастфуда можно заработать большой букет заболеваний. Я остановлюсь на самых популярных. Это проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с эндокринной системой (то же ожирение), проблемы с ЖКТ, в частности с поджелудочной железой, развитие сахарного диабета. Нарушение гормонального фона, проблемы с почками и печенью, проблемы с ротовой полостью, в частности с зубами.
Порой фастфуд может казаться полезной и безобидной едой, но реальность совсем другая: быстрое питание приносит огромный вред здоровью. Но если же тяга к фастфуду не становится меньше, а поберечь здоровье все-таки хочется, то лучшим решением будет переход на аналоговую пищу.
Антон Белькевич:
Можно отметить, что к любому фастфуду развивается привыкание. Его можно заменить полезным фастфудом, который вы можете сделать дома. Это различные йогурты, салаты, смузи. Если хотите сделать гамбургер, то можете взять цельнозерновые булочки, туда положить тушеную индейку. В принципе у вас будет аналог бургера.
Здоровое и правильно сбалансированное питание – всегда долгий и кропотливый процесс. Но, даже учитывая это, не стоит отдавать приоритет фастфуду только потому, что это быстро и просто. Ведь быстро не означает качественно.
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