История белорусской медицины: от первобытного строя и магии до Дней «белого цветка» и военных врачей

Идея создания Музея медицины появилась еще в 50-ые годы прошлого века. Тогда в Минском медицинском институте организовали специальную музейную группу, которая начала собирать экспозицию. Первый и самый значимый вклад внес инициатор создания музея Григорий Крючок.

Уже в 1990 году Музей истории медицины Беларуси стал самостоятельным учреждением.

С годами коллекция расширилась до значительных размеров, и сегодня музею, безусловно, есть, чем похвастаться.

Владимир Сороко, директор ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»:

Приказом Министерства здравоохранения в 2006 году передан в ведение библиотеки. В этом году в связи с 75-летием библиотеки мы презентовали музей. Новая экспозиция появилась, мы немножко осовременили, видео оборудовали, аудиовизуальные средства тоже применили.

Знакомство с историей медицины в Беларуси начинается с первобытного строя. Самыми часто встречаемыми болезнями в те далекие времена были артрит, рахит и кариес. В качестве медицинских инструментов люди использовали орудия труда.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

Ножевидные кремневые пластины очень острые, их можно было использовать как скальпель, то есть вскрывать нарывы, гнойники. Костяными проколками можно было зашивать мягкие ткани, если были какие-то раны.

Большое влияние на жизнь наших предков оказывали религиозно-магические обряды. Древние люди были убеждены, что корень всех хворей в злых духах, которые проникали в человеческие тела.

И неудивительно, что наши предки обращались за помощью к различным Богам, а для защиты здоровья использовали амулеты.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

Наибольший интерес представляют амулеты-шумелы. Это амулеты с подвесками. Когда человек двигался, эти подвески издавали звук, шумели. И люди считали, что с помощью такого звука они отгоняли от себя злых духов.

На территории Беларуси люди также поклонялись валунам. В экспозиции представлен макет валуна «Богиня Мара». Этому валуну поклонялись женщины, они просили исцеления от различных женских заболеваний, здоровья для своих детей. Когда в конце X века было принято христианство, люди уже обращаются не к языческим богам, постепенно отходят от язычества. Обращаются к христианским святым. И наиболее почитаемые святые целители, именно к ним чаще всего обращаются больные люди – это Кузьма и Демьян Бессеребрянники и Святой Пантелеймон. А в костелы люди приносили вотивы. Это фигурки, которые изображали больной орган человека.

«Темные века». Средневековье. Время страшнейших эпидемий и кровопролитных войн. Порой целые города и села вымирали от страшных болезней. Избежать напастей чумы и страшных хворей было очень сложно.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

Наши города были благоустроены, в наших городах, в Минске, в IX веке были деревянные мостовые. Позже появляются каменные мостовые. Даже предпринималась попытка однажды провести подземный водопровод в нашем белорусском городе. Также городские власти стремились поддержать санитарное состояние городов, определяли место, где будут размещаться кладбища, учитывали подземные воды, которые идут в город, чтобы не проходили через земли кладбища.

В Минске в этот период появляются первые шпитали. В 1513 году в городе открыли специальное учреждение для опеки престарелых и бездомных.

В те нелегкие времена появляется особая необходимость в лекарственных препаратах. Потому в столице одна за одной начинают открываться аптеки. Стоит отметить, что все они были хорошо оборудованы.

Тогда с легкостью в аптеке можно было приобрести чудодейственные снадобья, прикупить перо феникса, рог единорога или мандрагору, без которой редко обходились колдовские зелья.

Уже в XVI веке появляются и люди со специальным медицинским образованием. Один из первых – Франциск Скорина.

Диплом доктора медицины он получил в 1512 году в Италии. Однако врачи не занимались лечением, они лишь рассуждали о болезни. Основную медицинскую помощь оказывали цирюльники.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

В нашем понимании это парикмахеры. А в средние века они совмещали две функции: они были парикмахерами и хирургами. И цирюльники могли оказать любую медицинскую помощь: они удаляли больные зубы, ампутировали конечности, лечили травмы, язвы. Известны даже случаи, когда они делали пластические операции, кесарево сечение.

Свои собственные школы для подготовки врачей у нас появились в 1775 году. Медицинское образование получали и знахари, и повитухи.

Таким образом, прочно закрепляется общественное доверие и к народной медицинской практике, и к казенной медицине.

Следующий этап развития медицины в Беларуси – XIX-XX века.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

В начале XX века квалифицированную медицинскую помощь минчане могли получить в Минской губернской земской больнице. Первым главным врачом этой больницы был Иван Устинович Зданович. Еще его называли «доктор доброта». Он был в это время очень известный меценат, врач. Именно благодаря его усилиям больница была хорошо оборудована, закупался новейший хирургический инструментарий.

Медицина начинает развиваться ускоренными темпами. В Минске появляются товарищества врачей. Они проводили День «белого цветка», когда по всему городу продавали ромашки и лилии. Вырученные деньги шли на строительство амбулаторий и помощь больным туберкулезом.

Немаловажным периодом в истории медицины стали годы Великой Отечественной войны. Тогда среди партизан и солдат было много медиков, и переоценить их труд в военное время трудно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Только благодаря военной медицине 90% раненных и 70% больных вновь возвращались в строй. А об эпидемиях на нашей территории в то время не слышали.

Вера Сысоева, главный хранитель фондом Музея истории медицины Беларуси:

Всем известно имя доктора Клумова. Евгений Клумов был известным профессором, хирургом, гинекологом. Он работал в первой советской больнице в Минске. Он также возглавил подпольную организацию, много медикаментов, инструментов передавал в партизанские отряды, многим людям помогал избежать угона в Германию, предоставлял справки о нетрудоспособности. Первая советская больницам (ныне третья) носит имя доктор Клумова, героя Советского Союза.

Уникальным явлением является партизанская медицина. Медицинские работники оказывали помощь в экстремальных условиях, не хватало медикаментов, перевязочных средств, пользовались подручными средствами. Такой известный факт, наверняка многие знают, что вместо ваты могли мох использовать, переломы лечили с помощью коры деревьев, прутьев.

На этом наше путешествие по вехам истории отечественной медицины заканчивается. В будущем к экспозиции присоединятся и достижения современных белорусских врачей. Ведь нам, безусловно, есть чем гордиться.