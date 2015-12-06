Кофе: рецепты приготовления ароматного напитка со всего мира

Кофе – это не только привычный эспрессо. Кофе – это целая культурная традиция, которую развивают все народы мира на свой вкус и лад. Одни – пьют холодный кофе, другие – горячий и крепкий, третьи кофе…едят (зерна, конечно!) Мы предлагаем Вам мини-экскурсию по странам и их традициям приготовления этого ароматного, темпераментного напитка. Индия По легенде, кофе был привезен в Индию в 16 веке мусульманским святым по имени Баба Будан, который узнал об этом напитке во время паломничества в Мекку и привез несколько кофейных зерен оттуда. Индийский кофе фильтра очень популярен на юге страны, варят его очень долго при помощи специального устройства и подают в металлическом стакане. Как правило, этот кофе очень крепкий и его смешивают с молоком и сахаром.

Куба Кофе был неотъемлемой частью кубинской культуры с 18 века, когда французские фермеры бежали от революции на Кубу и начали растить кофе там. Кубинский кофе готовят очень крепким и сладким, а во время варки в него добавляют молоко.

Япония В Японии можно найти как горячий, так и холодный кофе в жестяных банках. Его продают в автоматах и супермаркетах. Первая банка кофе в стране восходящего солнца была выпущена в 1960-х годах.

Мексика В Мексике предпочитают пряный кофе, в который добавляют палочки корицы и необработанный сахар. Напиток традиционно подают в глиняных чашках. Говорят, что эти чашки придают землистый привкус ароматному напитку.

Вьетнам Холодный кофе любят по всему миру. Во Вьетнаме его обычно готовят из обжаренных темных зерен и сгущенного молока.

Эфиопия Эфиопия является родиной кофе, и до сих пор он занимает центральное место в жизни ее жителей. Эфиопская поговорка говорит: «Buna dabo naw», что в переводе означает «Кофе – это наш хлеб». Кофейные церемонии играют важную роль в социальной жизни этого общества. Женщины тратят по два-три часа, готовя кофе, начиная от обжарки зерен, заканчивая подачей напитка к столу, для чего используют специальный чайник под названием джебена.

Австралия Австралийцы относятся к кофе очень серьезно. Любовь к кофе у австралийцев появилась с волной итальянских эмигрантов, прибывших в страну после Второй мировой войны. Флэт уайт, вид эспрессо с тонким слоем молочной пенки на поверхности, является самым знаменитым австралийским кофе, хотя Новая Зеландия также претендует на звание его создателя.

Турция Турецкая поговорка гласит: «Кофе должен быть черным, как преисподняя; крепким, как смерть; сладким, как любовь». Для приготовления кофе по-турецки нужно сварить кофейные зерна с водой и сахаром в специальном джезве, после чего необходимо разлить напиток по маленьким чашечкам. Для Турции кофе так важен, что ЮНЕСКО добавил его в список «нематериального культурного наследия». Подобным образом напиток готовят также в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Таиланд Тайский холодный кофе является смесью кофе, льда, а также ряда специй, таких как семена кунжута и кардамона (в некоторых магазинах продают специальный порошок из этих специй). Напиток обычно подают со сгущенным молоком.

Сенегал Кофе Тоуба – традиционный напиток Сенегала. В кофе добавлены перечные семена, известные как джар, или зерна Селим. Согласно местной легенде, кофе был изобретен мистиком Амаду Бамба, основателем братства Муридии в Сенегале. Кофе назван в честь города Тоуба, где и располагалась штаб-квартира братства.

Италия Если в Италии вы закажете кофе, то вам непременно подадут эспрессо – маленькую чашечку очень крепкого кофе. Кофе с молоком, такой как капучино, например, также существует, однако его, как правило, пьют утром.

Австрия Нет ничего лучше, чем расслабиться в милой австрийской кофейне, наслаждаясь кофе меланж – напиток, основанный на капучино с высокой молочной пенкой.

Ирландия Вы когда-нибудь пробовали кофе с алкоголем? Ирландский кофе представляет собой смесь кофе, виски и сливок. Говорят, что его изобрели холодной зимней ночью в 1940-е годы, когда в город Лимерик прибыла группа американцев, которые искали чего бы выпить, чтобы согреться. Позже этот рецепт был привезен и в США.