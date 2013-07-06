Главный государственный санитарный врач Минска рассказала об актуальных вопросах и проблемах, с которыми обращаются граждане в летний сезон

Новости Минска. Не покладая рук летом трудятся санитарные службы города, ведь именно летом как никогда много угроз для здоровья. Вспышки инфекций чаще всего случаются в жаркий сезон. Чего нужно опасаться и, главное, как уберечь себя и своих близких, рассказала Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:

Летний период характеризуется рядом особенностей. Именно летом мы уделяем особое внимание проблемам предупреждения и распространения кишечных инфекций. Текущий год по заболеваемости кишечными инфекциями не отличается от прошлого года. Мы констатируем достаточно стабильную ситуацию по инфекционной заболеваемости. Показатели тех инфекций, за которыми мы пристально наблюдаем, сегодня в пределах среднегодовых показателей, характерных для данного сезона.

С какими проблемами сегодня обращаются люди?

Наталья Жукова:

Сегодня особенно актуальны вопросы, связанные с состоянием водоемов, зон отдыха, с качеством и безопасностью продуктов питания. Возникают вопросы по оздоровлению детей. Есть вопросы о подготовке к школе и ряд других вопросов.

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