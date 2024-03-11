Что делать, если у ребёнка ухудшается зрение? Узнали у офтальмолога

В наше время интернета крайне сложно сохранить хорошее зрение. И каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Но что делать, если зрение уже упало?

Ирина Стук, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

Главное – это вовремя показаться офтальмологу. Только с его помощью вы можете правильно установить причину ухудшения зрения и по возможности не допустить дальнейшее его снижение. Хорошее оборудование – залог правильной диагностики.

Ирина Стук:

Далеко не во всех центрах имеется такой незаменимый прибор диагностики, как оптический биометр и кератотопограф. А ведь это золотой стандарт в обследовании и детей. Как бы доктор ни старался, без этих диагностических устройств зачастую просто невозможно достоверно поставить диагноз или оценить динамику течения болезни. Наша клиника обладает всеми возможностями, чтобы качественно оказывать офтальмологическую помощь всем нашим пациентам.

Первый директивный срок обследования у ребенка – это три месяца. При наличии врожденной патологии или недоношенности осмотр проходит в первые дни жизни. Ирина Стук:

При отсутствии патологии и стопроцентном зрении обследование у офтальмолога должно проходить в ежегодном порядке. При наличии патологий и динамическом обследовании ребенка необходимо посещать офтальмолога каждые шесть месяцев.