Что такое синдром самозванца и как от него избавиться? Пообщались с психотерапевтами
Считаете ли вы свои достижения случайностью? Как часто списываете успехи на волю случая? Синдром самозванца на сегодня считается очень распространенным недугом. «Мне просто повезло, я недостаточно умен для этого…» Если вам хорошо знакомы такие фразы, значит, есть повод задуматься.
Владимир Иванов, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Это, скорее, болезнь цивилизации. Трудно представить, что 100 лет назад в сельской местности молодая крестьянка страдала подобным расстройством. Им могут страдать молодые ученые, преподаватели или, например, лица, работающие в сфере высоких технологий, где есть какое-то продвижение, достижение, оно фиксируется, но человек чувствует себя не очень хорошо.
Синдром самозванца – это не медицинский диагноз, а, скорее, набор ощущений. Беспокойство о несоответствии занимаемой должности, страх разоблачения и завышенные требования к себе – основные признаки такого состояния. К слову, даже сам Альберт Эйнштейн в конце жизни признался, что чувствует себя мошенником.
Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Такой болезни, как синдром самозванца, нет. Но если это состояние длится долго, то человек может перейти даже грань болезни, когда это будет отражаться на его состоянии. Что с ним приключится, зависит от его биологических особенностей. Один человек в подобной ситуации начнет выдавать депрессивную симптоматику, у кого-то разовьется (и это чаще всего бывает) тревожная симптоматика, могут появиться даже какие-то навязчивости. И тогда такой человек может попасть в поле зрения врачей, хотя обычно эту проблему решают психологи.
Причин для развития синдрома очень много – это стремление выполнять работу на 100 %, страх неудачи и неприятие похвалы. С такими симптомами нужно быть начеку – синдром самозванца может стать причиной множества психических расстройств или привести к психологическим проблемам.
Вадим Разделовский:
Обычно в детстве родители предъявляли таким людям завышенные требования, которым они не могли соответствовать, либо, наоборот, их постоянно критиковали. И тогда появляется склонность к подобного рода вещам, если в семье ребенку приходилось с кем-то сравниваться и конкурировать. Например, с более старшим братом или сестрой. Бывает довольно редкий случай, когда ребенку приходится конкурировать со своими родителями. Тоже формируется своеобразный комплекс неполноценности.
Если вы сомневаетесь в своих заслугах, попробуйте завести личный дневник успеха. Каждый вечер фиксируйте в нем дела, которые получились у вас хорошо. Для записи подойдет любая мелочь, даже вкусно приготовленный ужин.
Владимир Иванов:
До четверти взрослого населения Минска имеет депрессивные симптомы. Это означает, что за феноменом синдрома самозванца может стоять просто начало депрессивного расстройства. Если люди переживают подобное состояние, то лучше всего пройти обследование, обратиться к специалисту, чтобы понять, является ли это состояние началом болезни. Если это начало болезни, то это надо просто лечить.
*На правах рекламы.