Что такое синдром самозванца и как от него избавиться? Пообщались с психотерапевтами

Считаете ли вы свои достижения случайностью? Как часто списываете успехи на волю случая? Синдром самозванца на сегодня считается очень распространенным недугом. «Мне просто повезло, я недостаточно умен для этого…» Если вам хорошо знакомы такие фразы, значит, есть повод задуматься.

Владимир Иванов, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Это, скорее, болезнь цивилизации. Трудно представить, что 100 лет назад в сельской местности молодая крестьянка страдала подобным расстройством. Им могут страдать молодые ученые, преподаватели или, например, лица, работающие в сфере высоких технологий, где есть какое-то продвижение, достижение, оно фиксируется, но человек чувствует себя не очень хорошо. Синдром самозванца – это не медицинский диагноз, а, скорее, набор ощущений. Беспокойство о несоответствии занимаемой должности, страх разоблачения и завышенные требования к себе – основные признаки такого состояния. К слову, даже сам Альберт Эйнштейн в конце жизни признался, что чувствует себя мошенником.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Такой болезни, как синдром самозванца, нет. Но если это состояние длится долго, то человек может перейти даже грань болезни, когда это будет отражаться на его состоянии. Что с ним приключится, зависит от его биологических особенностей. Один человек в подобной ситуации начнет выдавать депрессивную симптоматику, у кого-то разовьется (и это чаще всего бывает) тревожная симптоматика, могут появиться даже какие-то навязчивости. И тогда такой человек может попасть в поле зрения врачей, хотя обычно эту проблему решают психологи.

Причин для развития синдрома очень много – это стремление выполнять работу на 100 %, страх неудачи и неприятие похвалы. С такими симптомами нужно быть начеку – синдром самозванца может стать причиной множества психических расстройств или привести к психологическим проблемам. Вадим Разделовский:

Обычно в детстве родители предъявляли таким людям завышенные требования, которым они не могли соответствовать, либо, наоборот, их постоянно критиковали. И тогда появляется склонность к подобного рода вещам, если в семье ребенку приходилось с кем-то сравниваться и конкурировать. Например, с более старшим братом или сестрой. Бывает довольно редкий случай, когда ребенку приходится конкурировать со своими родителями. Тоже формируется своеобразный комплекс неполноценности.