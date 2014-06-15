Герпес: симптомы, пути заражения, лечение

Речь пойдет о вирусе, которым инфицировано абсолютное большинство жителей Земли.

Причины герпетической инфекции

Дмитрий Данилов, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:

В большинстве случаев мы встречаемся с проявлениями вируса простого герпеса 1 или 2 типа. Если говорить обобщенно, то существует ряд вирусов, которые входят в эту группу, которые намного реже, но могут обуславливать определенную патологию. Существуют герпесы 1 и 2 типа, вирус, вызывающий ветрянку или опоясывающий лишай.

Нет таких органов и тканей, которые не мог бы поразить герпес

Пути проникновения вирусов в организм человека

Дмитрий Данилов:

Все происходит на раннем этапе, происходит тогда, когда ребенок получает первый контакт от родителей, знакомых, когда они пытаются его поцеловать.

Виктор Щерба, заведующий отделением нейроинфекций Минской городской инфекционной клиническойбольницы:

Мама целует ребенка в губы, пробует на ложечке питание для ребенка (горячее/холодное). Тогда происходит заражение ребенка первый раз. Вирус появился в организме и остается пожизненно.

Герпес вируса-зостер — ветряночный вирус. Когда человек переболел в детстве ветрянкой, он остается в организме пожизненно, в более старшем возрасте, он после стресса, после какого-то состояния, когда организм сопровождался иммунодефицитом, тогда уже высыпает, но называется тогда не ветряная оспа, а опоясывающий лишай или герпес-зостер. Он может высыпать на голове, на лице, на туловище, тоже может давать различные осложнения.

Проявление герпеса

Дмитрий Данилов:

Нельзя не отметить, что эта проблема несколько переоценивается. Переоценивается не клинически, а потому что под эту проблему пытаются списать целый ряд состояний, которые обусловлены совсем другой патологией.

Высыпания при этой инфекции могут сопровождаться и общей симптоматикой: повышением температуры тела, слабостью, головной болью. Все эти неприятности преследуют большинство людей, но не всех.

При вирусе герпеса 1 типа бывают тяжелые случаи поражения внутренних органов и нервной системы.

Дмитрий Данилов:

Существует целый ряд проявлений. С одной стороны, совершенно безболезненно и не влияющих на общее самочувствие периодических высыпаний на губах, заканчивая действительно тяжелой патологией, которая может быть не только в виде высыпаний, но и поражением внутренних органов ЦНС. Когда мы говорим о таких достаточно серьезных клинических проявлений, так или иначе это связано с первичным или вторичными иммунодефицитами.

При подобных тяжелых формах герпеса человек оказывается в стационаре.

Лечение герпеса

Дмитрий Данилов:

Диагноз «герметическая инфекция» должен быть подтвержден клинически специалистами. Существуют действительно объективная диагностика.

Виктор Щерба:

Когда надо лечить этот герпес? Когда это связано с общим недомоганием, с температурой, тогда требуется медикаментозная терапия. Когда он возникает в виде небольшого высыпания, можно применять просто местные противовирусные мази.

Профилактика герпеса

Виктор Щерба:

Здоровый образ жизни. Это касается и закаливания, и сбалансированного питания с точки зрения витаминов, микроэлементов, это проблема снижения иммунитета при голодании, употребление алкоголя.

Дмитрий Данилов:

Одним из вирусов, входящих в герпетическую группу, является вирус-зостер (ветрянка, опоясывающий лишай). Многие привыкли видеть этот вирус как высыпания у пожилых вдоль межреберьи, по ходу сосудисто-нервного пучка. В последнее время очень много молодых людей. Очень часто идет ассоциация с вич-инфекцией. К сожалению, существует проблема снижения иммунитета. В таких случаях действительно важной является вакцинация. У нас существует вакцина от герпеса-зостер. Она доступна в Беларуси.

Виктор Щерба:

Если человек переболеет ветряной оспой, то у него и герпеса-зостера не будет, но если человек переболел ветрянкой, чтобы не заболеть герпесом-зостера, то можно привиться и герпеса-зостера не будет.

Дмитрий Данилов:

Этиотропные препараты — в первую очередь ацикловир, валацикловир, которые доступны. Однако самостоятельного лечения не должно быть. Я считаю, что у нас достаточно врачей, достаточный уровень оказания медицинской помощи. Длительность поддерживающего курса, как правило, 6-12 месяцев.