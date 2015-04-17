Герой известного в Сети мема смог заработать $75 тыс на почку своему отцу

Новости Великобритании. Мем с изображение малыша, сжимающего кулак победы, является одним из самых популярных в Интернете. На нем изображен Сэмми Гринер (Sammy Griner), более известный в соцсетях как «Успешный ребенок» (Success Kid). Фото, которое сделало малыша настоящей звездой Сети, опубликовала его мама ещё в 2007 году. Она сфотографировала сына в момент, когда мальчик собирался съесть горсть песка, но пользователи интерпретировали этот его жест по-другому. Сегодня он ассоциируется с победой или неожиданным успехом. На протяжении многих лет фото и последующие мемы веселили пользователей Интернета. Но прошло время, изменилась ситуация, и уже 8-летний ребенок попросил у них помощи.

Отцу мальчика, Джастину Гринеру, необходима операция по пересадке почки. Мать Сэмми, Лэйни Гринер (Laney Griner), организовала в Сети кампанию по сбору средств на лечение мужа, сообщает британское издание Metro. Она создала благотворительную страницу, написала, что ее 39-летнему мужу необходима трансплантация почки. Иначе, как и его мать, он может умереть от болезни почек.

Сначала Лэйни не хотела использовать уже широко известный образ сына, но позже изменила своё мнение. Лэйни Гринер, мама Сэмми:

Я подумала, что кампания может получить позитивный заряд, если люди будут знать, что это отец ребёнка, заставившего их улыбаться. Идея сработала: необходимые на операцию $75 тыс были собраны в течение нескольких дней.

Семья Гринер тронута тем, что даже спустя так много лет, люди по всему миру помнят Сэмми и готовы помочь его отцу. Лэйни Гринер:

Сэмми все еще смущает его слава, но Джастин — его герой, и сын готов на все, чтобы помочь папе выздороветь.