Герой известного в Сети мема смог заработать $75 тыс на почку своему отцу
Новости Великобритании. Мем с изображение малыша, сжимающего кулак победы, является одним из самых популярных в Интернете. На нем изображен Сэмми Гринер (Sammy Griner), более известный в соцсетях как «Успешный ребенок» (Success Kid).
Фото, которое сделало малыша настоящей звездой Сети, опубликовала его мама ещё в 2007 году. Она сфотографировала сына в момент, когда мальчик собирался съесть горсть песка, но пользователи интерпретировали этот его жест по-другому. Сегодня он ассоциируется с победой или неожиданным успехом.
На протяжении многих лет фото и последующие мемы веселили пользователей Интернета. Но прошло время, изменилась ситуация, и уже 8-летний ребенок попросил у них помощи.
Отцу мальчика, Джастину Гринеру, необходима операция по пересадке почки.
Мать Сэмми, Лэйни Гринер (Laney Griner), организовала в Сети кампанию по сбору средств на лечение мужа, сообщает британское издание Metro.
Она создала благотворительную страницу, написала, что ее 39-летнему мужу необходима трансплантация почки. Иначе, как и его мать, он может умереть от болезни почек.
Сначала Лэйни не хотела использовать уже широко известный образ сына, но позже изменила своё мнение.
Лэйни Гринер, мама Сэмми:
Я подумала, что кампания может получить позитивный заряд, если люди будут знать, что это отец ребёнка, заставившего их улыбаться.
Идея сработала: необходимые на операцию $75 тыс были собраны в течение нескольких дней.
Семья Гринер тронута тем, что даже спустя так много лет, люди по всему миру помнят Сэмми и готовы помочь его отцу.
Лэйни Гринер:
Сэмми все еще смущает его слава, но Джастин — его герой, и сын готов на все, чтобы помочь папе выздороветь.
Как выяснилось, 80% стоимости операции покроет страховка, однако всю оставшуюся жизнь мужчине необходимо будет принимать дорогостоящие лекарства. Только в первый год после операции Джастину понадобится $12 тыс на лекарства, которыми он будет всю жизнь поддерживать свой организм.
Заболевание почек у мужчины диагностировали в 2006 году, а спустя три года они отказали. С тех пор мужчина проходит постоянные процедуры по очистке организма. 12 часов в неделю Джастин вынужден проводить в диализной клинике. Родственники тем временем подыскивают ему донора.
Лэйни Гринер:
Нам необходим живой донор, так как тогда шансы успешной пересадки гораздо выше. Родственники и многие наши знакомые уже прошли тест на донорство, но никто из них пока не подходит.