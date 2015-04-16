Эпидемия кори в Диснейленде: В Калифорнии пытаются ввести обязательную вакцинацию школьников

Новости США. В Калифорнии вчера, 15 апреля, прошли публичные слушания законопроекта, согласно которому все школьники должны быть обязательно вакцинированы против таких заболеваний, как полиомиелит и корь, сообщает Reuters.
Суть законопроекта в том, что родители больше не смогут отказываться от прививок, приводя в качестве доводов личные и религиозные убеждения. Веским основанием будут только медицинские противопоказания.
Невакцинированные дети должны будут обучаться на дому – предполагалось в первом варианте законопроекта. Но накануне слушаний этот пункт был отменен.
Пока проект не вступил в законную силу из-за многочисленных возражений со стороны родителей.
Они полагают, что эти прививки ослабят иммунную систему детей или приведут к аутизму. Родители детей с уже ослабленным иммунитетом заявили, что врачи боятся выступить против, попросту опасаясь ответственности.
Бен Аллен, сенатор штата Калифорния, автор законопроекта:
Я делаю это из-за своего отца. Он заболел полиомиелитом еще ребенком. Тогда вакцина против этого заболевания не была так широко доступна, как сегодня. Он ничего не мог делать, потому что был обессилен.
Бен Аллен и врач-педиатр Ричард Пэн выступили с инициативой принять данный законопроект после вспышки кори, которая началась в прошлом году в Диснейленде.
Напомним, почти три десятка посетителей парка аттракционов Диснейленд подхватили корь в конце декабря 2014 года. Вирус поразил детей и молодых людей в возрасте от 8 месяцев до 21 года и распространился в четырех штатах страны, сообщает ABC News. Все пострадавшие посетили Диснейленд между 15 и 20 декабря.
Согласно нынешнему законодательству, школьники в США должны быть вакцинированы. Но исключения все же существуют. Так, в большинстве штатов родители могут отказаться от прививки по религиозное причинам, а в 20 – из любых других соображений.
Во всем мире вакцинация считается самым эффективным и экономически выгодным средством защиты против инфекционных болезней.
И, казалось бы, вопрос: делать прививки или нет – в цивилизованном обществе вообще не должен стоять. Тем не менее, для многих родителей он остается камнем преткновения.
Актуален этот вопрос и для Беларуси.
Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Когда случаев заболеваемости было много, родители понимали, что нужно защищать ребенка с рождения. Сейчас, благодаря прививкам, инфекционных заболеваний таких нет. И у родителей возникают сомнения: раз нет опасности, зачем тогда делать прививку? Но в этом и кроется парадокс. Пока защищенных, привитых детей много – и заболеваний инфекционных нет.
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