Эпидемия кори в Диснейленде: В Калифорнии пытаются ввести обязательную вакцинацию школьников

Новости США. В Калифорнии вчера, 15 апреля, прошли публичные слушания законопроекта, согласно которому все школьники должны быть обязательно вакцинированы против таких заболеваний, как полиомиелит и корь, сообщает Reuters.

Суть законопроекта в том, что родители больше не смогут отказываться от прививок, приводя в качестве доводов личные и религиозные убеждения. Веским основанием будут только медицинские противопоказания.

Невакцинированные дети должны будут обучаться на дому – предполагалось в первом варианте законопроекта. Но накануне слушаний этот пункт был отменен.

Пока проект не вступил в законную силу из-за многочисленных возражений со стороны родителей.

Они полагают, что эти прививки ослабят иммунную систему детей или приведут к аутизму. Родители детей с уже ослабленным иммунитетом заявили, что врачи боятся выступить против, попросту опасаясь ответственности.

Бен Аллен, сенатор штата Калифорния, автор законопроекта:

Я делаю это из-за своего отца. Он заболел полиомиелитом еще ребенком. Тогда вакцина против этого заболевания не была так широко доступна, как сегодня. Он ничего не мог делать, потому что был обессилен.