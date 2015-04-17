Наталья Будько, фитнес-инструктор, тренер по шейпингу Фрунзенского ФОЦ г.Минска на СТВ

Существуют ли какие-то ограничения для человека в плане занятия фитнесом, шейпингом?

Наталья Будько, фитнес-инструктор, тренер по шейпингу Фрунзенского ФОЦ г.Минска:

Конечно, есть. Есть абсолютные противопоказания: сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, бронхиальная астма и сахарный диабет. Это абсолютные противопоказания. Есть еще относительные противопоказания: например, у человека небольшая стадия обострения остеохондроза, и ему просто показано занятие.

Что касается новичков, нужны ли какие-то справки от врача?

Наталья Будько, фитнес-инструктор, тренер по шейпингу Фрунзенского ФОЦ г.Минска:

Обязательно. Справка от терапевта, т.е. электрокардиограмма, давление, пульс и анализ крови. Базовый набор.

Всегда учитывается уровень нагрузки. Подбирается то, что ему пойдет. Режим тренировок и система питания. Система питания - очень важна. Питание должно соответствовать режиму тренировок. Частая ошибка - люди очень стараются: весы достают, взвешиваются, усердно занимаются, мучают себя просто «до седьмого пота», а результата никакого. Ошибка - это питание.

Можно коротко о системе питания?

Наталья Будько, фитнес-инструктор, тренер по шейпингу Фрунзенского ФОЦ г.Минска:

Есть три основных «кита» - жирное, мучное, сладкое. По минимуму исключается. Животный белок - не свинина, не колбаса, не сосиска, не сарделька, не копчености… Это куриное филе, индейка, морепродукты.

Часто наблюдаешь, как по утрам и вечерам люди занимаются бегом.

Наталья Будько, фитнес-инструктор, тренер по шейпингу Фрунзенского ФОЦ г.Минска:

Бег -достаточно серьезная процедура. И полезна она далеко не всем. Если это человек стройный и подтянутый - им можно бегать, а если у человека лишний вес - конечно же, нет. Мы всегда рекомендуем ходьбу. Умеренная спокойная ходьба до 5 км. в день еще никому не повредила.