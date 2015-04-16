Отец готов продать почку, чтобы спасти своих детей, страдающих ожирением

Новости Индии. Несчастный отец понял, что должен продать свою почку, чтобы оплатить жизненно необходимое лечение для своих трех детей, страдающих ожирением. Сестры Йогита Рамешбаи Нандвана (5 лет) и Аниша (3 года), и их 18-месячный брат Харш – одни из самых тяжелых маленьких детей в мире, пишет Daily Mail. Они весят 34 кг, 48 кг и 15 кг соответственно. Количества еды, которую они употребляют за неделю, хватило бы, чтобы целый месяц кормить две семьи. Теперь их отец, 34-летний Рамешбаи Нандвана, планирует продать свою почку, чтобы заработать деньги, необходимые для осмотра детей ведущими специалистами. Рамешбаи Нандвана, отец: Если мои дети продолжат расти быстрыми темпами, то у них будут серьезные проблемы со здоровьем. Мы в ужасе от мысли, что они умрут.

Йогита и Аниша съедают 18 чапати (индийский хлеб – Прим. ctv.by), 3 килограмма риса, две миски бульона, 6 упаковок чипсов, 5 пачек печенья, 12 бананов и литр молока в день. Дети становятся голодными так быстро, что их мать, 30-летняя Прагна Бен, большую часть времени проводит за готовкой. Прагна Бен, мать: Мой день начинается с 30 чапати и 1 кг овощного карри утром. После этого я возвращаюсь на кухню и готовлю больше еды. Их голод никогда не утоляется. Они требуют еды все время. Они плачут и кричат, если их не покормить. Я вечно стою на кухне и готовлю для них. У пары есть старшая дочь, 6-летняя Бхавика, которая весит около 16 кг. Они не знают, почему другие их дети настолько большие. Рамешбаи Нандвана: Когда родилась Йогита, она была очень слабой и весила всего 1,5 кг. Мы беспокоились о ее здоровье. Поэтому, чтобы она окрепла, мы много ее кормили. В первый свой день рождения она уже весила 12 кг. Наша третья дочь Аниша набрала вес аналогичным образом и через год весила 15 кг. Но мы поняли, что дети страдают от расстройства, только когда родился наш сын Харш. Он тоже быстро набрал вес за первый год жизни. Мы обращались за медицинской помощью и консультировались со многими врачами, но они просто направляли нас в более крупные больницы, которые я не могу себе позволить.

Г-н Нандвана зарабатывает только 3000 рупий ($ 40) в месяц, но этого достаточно, чтобы успокоить аппетит своих детей. Рамешбаи Нандвана: Я наемный рабочий, и мне обычно платят 100 рупий ($ 1,6) в день, но бывают случаи, когда вообще нет работы. Я тружусь в полях, копаю колодцы, делаю любую черную работу, которую могу найти, чтобы заработать. И я постоянно думаю о поиске денег, чтобы прокормить своих постоянно голодных детей. Несмотря на мизерные доходы, г-н Нандвана тратит около 10 000 рупий ($ 160) в месяц на питание для своих детей и говорит, что он «не может оставить их голодать». Рамешбаи Нандвана: Если у меня нет денег, я занимаю их у моих братьев и друзей. Но я должен быть уверен, что смогу накормить детей, когда им это необходимо.

За последние три года отец потратил 50000 рупий ($ 800) на визиты к врачам и лечение. Но все без какого-либо улучшения их состояния. Рамешбаи Нандвана: В нашей семье нет никого с крупным телосложением. Только у моих детей избыточный вес. Видеть детей не в состоянии передвигаться причиняет нам огромную боль как родителям. Они не могут ходить; они ничего не могут сделать самостоятельно. Продажа почки является отчаянной мерой. Но сейчас я в отчаянии. Г-жа Бен не может поднять своих детей. Поэтому, когда ее муж на работе, она вынуждена смотреть, как они перекатываются с места на место, или использовать тележку, чтобы их перевезти.