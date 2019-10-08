Где в Минске можно съесть бургер без вреда для вашей фигуры?

В такую промозглую дождливую погоду хочется чего-то сытного и согревающего, например, бургер. Вы едите бургеры? Марта Марудова, диетолог:

Ем только домашние. Я делаю их из фарша, овощей, из какой-то составляющей в виде специй, приправ и на маленьких шпажках. Такие микроскопические полезные бургеры, если их можно так назвать. С точки зрения диетологии правильный бургер из чего должен состоять? Марта Марудова:

На самом деле бургер – это неплохая еда, это хороший фарш, например, говяжий или куриный, это специи, лук, овощи, зелень и цельнозерновая булочка. По большому счету это хороший продукт.

Если мы говорим о вреде бургеров, мы понимаем, что составляющие здесь не очень хорошие. Здесь плохое мясо, майонезный соус и еще что-то и тогда это уже не про ЗОЖ. В Минске существуют бургеры, которые смогли бы съесть даже вы. Марта Марудова:

Я с удовольствием бы такой попробовала и покупала бы такие бургеры своим детям. Как вам состав бургеров? Марта Марудова:

Тут практически все позиции мне подходят. Мне нравится, что здесь есть и курица, есть и говяжьи бургеры. Состав понятный, потому что здесь есть салатный лист, помидор, свежий огурец, перец, кетчуп – хороший соус, можно брать.

Когда мы берем бургер или чизбургер, наша задача – открыть его и посмотреть, есть ли внутри овощи и зелень, они обязательно нужны, потому что клетчатка нивелирует жирные составляющие, например, жирную говядину или какой-то соус. Мы открываем, видим это здесь и понимаем, что можно это брать.

Я начну без булочки, потому что для меня главное – это мясо. Если оно хорошее, значит, можно брать. У меня мясо как с дымом приготовлено, не просто какое-то прожаренное в кипящем масле, а прямо с дымом. Очень вкусно!