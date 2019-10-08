Где в Минске можно съесть бургер без вреда для вашей фигуры?
В такую промозглую дождливую погоду хочется чего-то сытного и согревающего, например, бургер. Вы едите бургеры?
Марта Марудова, диетолог:
Ем только домашние. Я делаю их из фарша, овощей, из какой-то составляющей в виде специй, приправ и на маленьких шпажках. Такие микроскопические полезные бургеры, если их можно так назвать.
С точки зрения диетологии правильный бургер из чего должен состоять?
Марта Марудова:
На самом деле бургер – это неплохая еда, это хороший фарш, например, говяжий или куриный, это специи, лук, овощи, зелень и цельнозерновая булочка. По большому счету это хороший продукт.
Если мы говорим о вреде бургеров, мы понимаем, что составляющие здесь не очень хорошие. Здесь плохое мясо, майонезный соус и еще что-то и тогда это уже не про ЗОЖ.
В Минске существуют бургеры, которые смогли бы съесть даже вы.
Марта Марудова:
Я с удовольствием бы такой попробовала и покупала бы такие бургеры своим детям.
Как вам состав бургеров?
Марта Марудова:
Тут практически все позиции мне подходят. Мне нравится, что здесь есть и курица, есть и говяжьи бургеры. Состав понятный, потому что здесь есть салатный лист, помидор, свежий огурец, перец, кетчуп – хороший соус, можно брать.
Когда мы берем бургер или чизбургер, наша задача – открыть его и посмотреть, есть ли внутри овощи и зелень, они обязательно нужны, потому что клетчатка нивелирует жирные составляющие, например, жирную говядину или какой-то соус. Мы открываем, видим это здесь и понимаем, что можно это брать.
Я начну без булочки, потому что для меня главное – это мясо. Если оно хорошее, значит, можно брать.
У меня мясо как с дымом приготовлено, не просто какое-то прожаренное в кипящем масле, а прямо с дымом. Очень вкусно!
Сколько в таком бургере калорий?
Марта Марудова:
Конечно, если мы считаем вместе с булочкой, то будет порядка 400, но я отложила нижнюю булку, на мой взгляд, ее многовато, если съедать без нее, то вполне удобоваримое. Это прекрасный обед на 250-300 ккал. Можно брать.