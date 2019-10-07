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Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

07 октября 2019 07:25
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом. На его разработку ушло около 15 лет. У него абсолютно уникальная формула и нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -1

Препарат уже прошел необходимую сертификацию и поступил в аптеки. Сегодня в мире этим недугом страдает около двух миллионов человек. В Беларуси их более четырёх тысяч. Причины, по которым развивается это заболевание, установить сложно. Проявляется оно тоже по-разному: кто-то перестает ходить, у некоторых пропадает речь, зрение, другие теряют память. Все это усложняет поиск лечения для ученых.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -4

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -6

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -8

Елена Калиниченко, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук: 
Сейчас нет ни одного препарата, который бы мог повернуть этот процесс вспять. Основная задача – это остановить разрушения, чтобы человек дальше не разрушался.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -11

Александр Сергей, начальник производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Уникальность нашего препарата, во-первых, это на данный момент оригинальный препарат, единственный, производимый в мире. И данная комбинация именно в таблеточной форме до этого нигде не была использована. Смысл в том, что он оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом -14

Сегодня врачи бьют тревогу: болезнь молодеет. Рассеянным склерозом все чаще болеют дети и люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вылечить недуг невозможно. Можно только замедлить его течение. 

# Медицина # Здоровье # Елена Калиниченко # Фотофакт

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