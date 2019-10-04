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3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки

04 октября 2019 12:26
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий представил новые разработки в области медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-1

С передовыми IT-решениями в этой сфере ознакомились представители правительства, Министерства здравоохранения и врачи.

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-4

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-6

Вниманию специалистов, в частности, представили 3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для реабилитации детей с ДЦП, нейронавигатор для хирургов.

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-9

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
В Парке высоких технологий не только очень бурно и быстро развивается классическое такое наше направлении – это экспорт программного обеспечения. Но и в последнее время бурный, взрывной рост компаний, которые совместили медицину и IT. У нас уже несколько десятков компаний – а буквально вчера их вообще не было – которые занимаются именно медицинскими технологиями.

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-12

Причём это очень интересные новые продукты. Часть из них уже признаны во всём мире. Но главное, это те продукты, которые позволят нашу белорусскую медицину вывести на другой уровень, и которые будут служить нашим людям, служить их здоровью.

3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки-15

ПВТ и Белорусский государственный медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве. В неформальной обстановке разработчики и врачи обсудили совместные IT-проекты для здравоохранения.

# It-технологии # Здоровье # Всеволод Янчевский # Фотофакт

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