3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для детей с ДЦП: в ПВТ показали медицинские разработки

Новости Беларуси. Парк высоких технологий представил новые разработки в области медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С передовыми IT-решениями в этой сфере ознакомились представители правительства, Министерства здравоохранения и врачи.

Вниманию специалистов, в частности, представили 3D-принтер «цифрового стоматолога», шлем виртуальной реальности для реабилитации детей с ДЦП, нейронавигатор для хирургов.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

В Парке высоких технологий не только очень бурно и быстро развивается классическое такое наше направлении – это экспорт программного обеспечения. Но и в последнее время бурный, взрывной рост компаний, которые совместили медицину и IT. У нас уже несколько десятков компаний – а буквально вчера их вообще не было – которые занимаются именно медицинскими технологиями.

Причём это очень интересные новые продукты. Часть из них уже признаны во всём мире. Но главное, это те продукты, которые позволят нашу белорусскую медицину вывести на другой уровень, и которые будут служить нашим людям, служить их здоровью.