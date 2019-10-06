Почему врачи не ставят диагноз «грипп», можно ли пройти самому исследование и добавят ли в календарь прививок ВПЧ? Рассказывает Наталья Жукова
Новости Беларуси. Октябрь как раз тот самый осенний месяц, когда начинают шалить ОРВИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чихающие и кашляющие встречаются и тут, и там, хотя должны были бы сидеть дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и не заражать окружающих. Проверено неоднократно: лучше три-четыре дня вылежать болезнь, чем потом ходить с осложнениями.
Как правило, именно в середине осени мы осознаем, что зима близко, а значит, никто не застрахован от более серьезного заболевания – гриппа. И вот как раз в октябре специалисты рекомендуют сделать прививку, чтобы у организма было достаточно времени на выработку иммунитета.
На когда эпидемиологи прогнозируют начало заболеваемости гриппом? Чем в 2019 году будем прививаться? Будут ли вноситься изменения в календарь прививок? Об этом и не только мы поговорили с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Натальей Жуковой.
Пик эпидемиологического сезона прогнозируется в феврале
Юлия Огнева, СТВ:
Прежде чем перейдем к гриппу, давайте в целом поговорим, какова сейчас эпидемиологическая ситуация, начался ли подъем заболеваемости?
Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Острые респираторные инфекции и грипп относятся к тем инфекциям, за которыми мы наблюдаем постоянно в течение всего года. В этом году эпидемиологическая ситуация не отличается от прошлого года. Мы сейчас находимся в предэпидемиологическом сезоне, в том периоде, когда заболеваемость ниже порогового уровня. Хотя мы регистрируем острые респираторные инфекции, в основном – 70-80 % болеют дети, и регистрируем циркуляцию на территории Беларуси традиционных вирусов, которые вызывают ОРВИ.
Традиционно в октябре уже начинается подъем, в зависимости от ряда причин: погодные условия, каникулярный период у детей. Мы имеем незначительные подъемы, снижения, но в целом плавно подходим к эпидемиологическому сезону, пик которого прогнозируется в феврале.
Юлия Огнева:
Сейчас мы уже говорим о гриппе?
Наталья Жукова:
И грипп, и ОРВИ.
Юлия Огнева:
Всегда все боятся именно гриппа.
«По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты»
Наталья Жукова:
Безусловно, это тяжелое заболевание, которое обычно заканчивается осложнениями, есть и определенный процент летального исхода. Поэтому особое внимание профилактике гриппа уделяется практически всеми странами. Мы тоже располагаем данными, что сейчас происходит в мире. Мы говорим о том, что отмечается подъем в Юго-Восточной Азии.
Юлия Огнева:
Сейчас?
Наталья Жукова
Сейчас. Мы знаем ситуацию по Российской Федерации: в каких регионах, среди каких групп населения отмечается подъем. Мы обмениваемся этими данными, это позволяет нам прогнозировать эпидситуацию и принимать необходимые меры.
Юлия Огнева:
Октябрь – это тот месяц, когда пора делать прививки от гриппа. Расскажите, чем будем прививаться в этом году?
Наталья Жукова:
Обычно мы ориентируемся на цифру 40 %. Это достаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет и говорить о прогнозируемой ситуации.
По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты. Но мы говорим о том, что даже если и заболевают привитые, то форма течения (болезни – прим. ред.) гораздо легче, чем у непривитых. Мы регистрируем ежегодно порядка 2 тысяч случаев. Но мы не закрываем школы, мы не приостанавливаем работу учреждений, у нас нет такой нагрузки на систему здравоохранения, на первичное звено. Во всяком случае, прошлые годы мы пережили достаточно спокойно весь период эпидподъема.
«Диагноз «грипп» ставится по клиническим показаниям и по результатам вирусологических исследований»
Юлия Огнева:
Бытует мнение среди населения, что врачи не любят ставить диагноз «грипп».
Наталья Жукова:
Диагноз «грипп» ставится по клиническим показаниям и по результатам вирусологических исследований. Задают вопрос, почему у нас не проводятся повсеместно вирусологические исследования при постановке диагноза ОРВИ. Во-первых, во всем мире нет такой практики – вирусологически подтверждать каждый диагноз ОРВИ.
Юлия Огнева:
Это дорого, наверное.
Наталья Жукова:
И не целесообразно. Инфекционисты говорят, что ОРВИ и грипп клинически протекают по-разному. Давайте доверимся врачам, которые ставят диагноз «грипп» либо ОРВИ на основании клинических данных. Но если есть необходимость, тогда проводятся и вирусологические исследования.
Юлия Огнева:
А у нас можно их сделать платно?
Наталья Жукова:
Конечно. У нас есть вирусологические лаборатории, которые работают и поставят вам точный диагноз. Хочу сказать, что 2 % населения уже привились на данный момент.
Юлия Огнева:
Какие вакцины?
Наталья Жукова:
Вакцины традиционные. Это «Гриппол», «Ваксигрип» и «Инфлювак». В основном это будет вакцина «Гриппол», которой будут прививаться за счет средств республиканского и местного бюджетов. Она адаптирована к тем штаммам вирусов, которые, по прогнозам, будут циркулировать на территории Республики Беларусь.
О суперновом штамме гриппа
Юлия Огнева:
Наши СМИ писали о том, что в 2019 году будет суперновый штамм гриппа. Правда ли это?
Наталья Жукова:
Можно только поблагодарить эти СМИ за то, что они привлекают внимание к этой проблеме. Это действительно проблема, которой нужно уделять внимание.
Юлия Огнева:
То есть сейчас ни о каких новых штаммах речь не идет.
Наталья Жукова:
Абсолютно верно.
«В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий»
Юлия Огнева:
Если не касаться ОРВИ и гриппа, то по другим инфекционным заболеваниям какая у нас ситуация в Беларуси сейчас?
Наталья Жукова:
Если оценивать в целом ситуацию по республике, можно оценить как управляемую, стабильную. Но вместе с тем мы регистрируем ряд заболеваний, которые не были характерны для Республики Беларусь. Это несколько случаев заболевания, хоть и единичных, такие как лихорадка Западного Нила, регистрировали случай брюшного тифа.
В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий, купленных в объекте сетевой торговли.
Хотелось бы еще раз напомнить, что контроль сроков реализации и внешнего вида обязателен при покупке скоропортящихся продуктов.
«Ситуация по кори спокойная»
Юлия Огнева:
А по кори что у нас?
Наталья Жукова:
Ситуация по кори спокойная. Мы не регистрировали завозных случаев, соответственно, нет очагов, которые бы мы наблюдали.
Дискуссия о том, надо ли дополнить календарь прививок вакцинами против определенных инфекций, ведётся
Юлия Огнева:
Не планируется ли в прививочный план включать еще какие-то?
Наталья Жукова:
... календарь прививок. Нет, какие-то изменения, дополнения в настоящее время не планируется вносить в календарь прививок. Но дискуссия о том, надо ли его дополнить вакцинами против определенных инфекций, ведется.
Юлия Огнева:
От ВПЧ, например?
Наталья Жукова:
ВПЧ, может ротовирусная инфекция, но пока нет. Мы готовы к рассмотрению, но для этого нужны объективные причины.