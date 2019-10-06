Почему врачи не ставят диагноз «грипп», можно ли пройти самому исследование и добавят ли в календарь прививок ВПЧ? Рассказывает Наталья Жукова

Новости Беларуси. Октябрь как раз тот самый осенний месяц, когда начинают шалить ОРВИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чихающие и кашляющие встречаются и тут, и там, хотя должны были бы сидеть дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и не заражать окружающих. Проверено неоднократно: лучше три-четыре дня вылежать болезнь, чем потом ходить с осложнениями. Как правило, именно в середине осени мы осознаем, что зима близко, а значит, никто не застрахован от более серьезного заболевания – гриппа. И вот как раз в октябре специалисты рекомендуют сделать прививку, чтобы у организма было достаточно времени на выработку иммунитета. На когда эпидемиологи прогнозируют начало заболеваемости гриппом? Чем в 2019 году будем прививаться? Будут ли вноситься изменения в календарь прививок? Об этом и не только мы поговорили с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Натальей Жуковой. Пик эпидемиологического сезона прогнозируется в феврале

Юлия Огнева, СТВ:

Прежде чем перейдем к гриппу, давайте в целом поговорим, какова сейчас эпидемиологическая ситуация, начался ли подъем заболеваемости?





Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Острые респираторные инфекции и грипп относятся к тем инфекциям, за которыми мы наблюдаем постоянно в течение всего года. В этом году эпидемиологическая ситуация не отличается от прошлого года. Мы сейчас находимся в предэпидемиологическом сезоне, в том периоде, когда заболеваемость ниже порогового уровня. Хотя мы регистрируем острые респираторные инфекции, в основном – 70-80 % болеют дети, и регистрируем циркуляцию на территории Беларуси традиционных вирусов, которые вызывают ОРВИ. Традиционно в октябре уже начинается подъем, в зависимости от ряда причин: погодные условия, каникулярный период у детей. Мы имеем незначительные подъемы, снижения, но в целом плавно подходим к эпидемиологическому сезону, пик которого прогнозируется в феврале. Юлия Огнева:

Сейчас мы уже говорим о гриппе? Наталья Жукова:

И грипп, и ОРВИ. Юлия Огнева:

Всегда все боятся именно гриппа. «По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты» Наталья Жукова:

Безусловно, это тяжелое заболевание, которое обычно заканчивается осложнениями, есть и определенный процент летального исхода. Поэтому особое внимание профилактике гриппа уделяется практически всеми странами. Мы тоже располагаем данными, что сейчас происходит в мире. Мы говорим о том, что отмечается подъем в Юго-Восточной Азии. Юлия Огнева:

Сейчас? Наталья Жукова

Сейчас. Мы знаем ситуацию по Российской Федерации: в каких регионах, среди каких групп населения отмечается подъем. Мы обмениваемся этими данными, это позволяет нам прогнозировать эпидситуацию и принимать необходимые меры.

Юлия Огнева:

Октябрь – это тот месяц, когда пора делать прививки от гриппа. Расскажите, чем будем прививаться в этом году? Наталья Жукова:

Обычно мы ориентируемся на цифру 40 %. Это достаточно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет и говорить о прогнозируемой ситуации. По анализу 2018 года среди заболевших гриппом у нас 98 % непривитых, а остальные были привиты. Но мы говорим о том, что даже если и заболевают привитые, то форма течения (болезни – прим. ред.) гораздо легче, чем у непривитых. Мы регистрируем ежегодно порядка 2 тысяч случаев. Но мы не закрываем школы, мы не приостанавливаем работу учреждений, у нас нет такой нагрузки на систему здравоохранения, на первичное звено. Во всяком случае, прошлые годы мы пережили достаточно спокойно весь период эпидподъема. «Диагноз «грипп» ставится по клиническим показаниям и по результатам вирусологических исследований» Юлия Огнева:

Бытует мнение среди населения, что врачи не любят ставить диагноз «грипп». Наталья Жукова:

Диагноз «грипп» ставится по клиническим показаниям и по результатам вирусологических исследований. Задают вопрос, почему у нас не проводятся повсеместно вирусологические исследования при постановке диагноза ОРВИ. Во-первых, во всем мире нет такой практики – вирусологически подтверждать каждый диагноз ОРВИ.

Юлия Огнева:

Это дорого, наверное. Наталья Жукова:

И не целесообразно. Инфекционисты говорят, что ОРВИ и грипп клинически протекают по-разному. Давайте доверимся врачам, которые ставят диагноз «грипп» либо ОРВИ на основании клинических данных. Но если есть необходимость, тогда проводятся и вирусологические исследования. Юлия Огнева:

А у нас можно их сделать платно? Наталья Жукова:

Конечно. У нас есть вирусологические лаборатории, которые работают и поставят вам точный диагноз. Хочу сказать, что 2 % населения уже привились на данный момент. Юлия Огнева:

Какие вакцины? Наталья Жукова:

Вакцины традиционные. Это «Гриппол», «Ваксигрип» и «Инфлювак». В основном это будет вакцина «Гриппол», которой будут прививаться за счет средств республиканского и местного бюджетов. Она адаптирована к тем штаммам вирусов, которые, по прогнозам, будут циркулировать на территории Республики Беларусь. О суперновом штамме гриппа Юлия Огнева:

Наши СМИ писали о том, что в 2019 году будет суперновый штамм гриппа. Правда ли это?

Наталья Жукова:

Можно только поблагодарить эти СМИ за то, что они привлекают внимание к этой проблеме. Это действительно проблема, которой нужно уделять внимание. Юлия Огнева:

То есть сейчас ни о каких новых штаммах речь не идет. Наталья Жукова:

Абсолютно верно. «В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий» Юлия Огнева:

Если не касаться ОРВИ и гриппа, то по другим инфекционным заболеваниям какая у нас ситуация в Беларуси сейчас? Наталья Жукова:

Если оценивать в целом ситуацию по республике, можно оценить как управляемую, стабильную. Но вместе с тем мы регистрируем ряд заболеваний, которые не были характерны для Республики Беларусь. Это несколько случаев заболевания, хоть и единичных, такие как лихорадка Западного Нила, регистрировали случай брюшного тифа. В сентябре зарегистрировали ряд случаев сальмонеллезной инфекции, которая была связана с употреблением кулинарных изделий, купленных в объекте сетевой торговли. Хотелось бы еще раз напомнить, что контроль сроков реализации и внешнего вида обязателен при покупке скоропортящихся продуктов. «Ситуация по кори спокойная»