Фраза «без сахара» зачастую не имеет ничего общего с реальностью. Как не попасться на уловки маркетологов

В здоровом теле – здоровый дух. Пока кто-то наматывает километры в тренажерном зале навстречу идеальной фигуре, другие зарабатывают на рвении выглядеть подтянутым огромные деньги.

Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты потребителей:

Мы все уже знаем, что при входе в магазин, если вкусно пахнет, то необязательно это запах от производства данного магазина, возможно, это разбрызгивают определенные ароматизаторы, дабы привлечь внимание потребителей. Символика, указывающая на экотовар, должна подтверждаться соответствующими экспертизами. Это либо государственные органы дают данный сертификат, либо получен сертификат, согласно международным стандартам. Забудьте про фастфуд, в тренде правильное питание. Закуски для поддержания фигуры маркетологи, как правило, подают под соусом из красивых слов про фитнес и эко. Поэтому, прежде чем отдавать деньги за выбранные лакомства, тщательно изучайте состав подобных продуктов, советуют диетологи. Так, например, любимая всеми фраза «без сахара» зачастую не имеет ничего общего с реальностью.

Катерина Давыдова, врач-диетолог:

Добавляют различные углеводные, глюкозные и фруктовые сиропы, которые наносят большой вред печени, нарушают обменные процессы белков, жиров, углеводов, выводят из строя не только печень, но и какие-то другие органы. Довольно часто добавляют сорбат калия для того, чтобы расширить срок годности.

Когда главная цель человека – сбросить вес, обычно он садится на низкоуглеводную, белковую диету. Этим маркетологи тоже пользуются и вполне успешно. В состав сладкой пилюли производители добавляют сывороточный белок, который якобы помогает похудеть. Но диетологи готовы разрушить этот миф. Потому как сухая обезжиренная молочная продукция – это и есть главный враг всех любителей ЗОЖ. Катерина Давыдова:

Мюсли батончик. Здесь акцент идет на сложные углеводы. Сюда добавляют, как правило, овсяные хлопья. Если «пошагать» по составу, то сахар, сахар, сахар, фруктоза, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и т. д. Поэтому, честно говоря, заменять основной прием пищи таким батончиком не стоит.

Идеального рецепта красоты, как и волшебной пилюли, не существует. Но всегда есть шанс обойти уловки маркетологов. Катерина Давыдова:

Если человек никак не хочет отказаться от какой-то шоколадной продукции, есть у нас сейчас в магазинах достаточно много натурального шоколада, может быть, с какими-то натуральными подсластителями, как кокосовый сахар, какие-то натуральные сиропы, но это все должно быть дозировано, не на перманентной основе, в качестве готового десерта после основного приема пищи.