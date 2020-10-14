Это стресс для организма, который обязательно скажется на здоровье. Как не навредить себе при похудении

В конце 90-х супермодели положили начало тенденции на худобу. Знаменитые параметры 90-60-90 не только вышли из моды, но и стали слишком большими. К 2020 году в мире появился тренд – бодипозитив, который призывает принимать себя. Анна Бедрицкая, биохимик, диетолог, нутрициолог:

Худой человек – это не значит здоровый человек. Точно так же, как и полный, имеющий лишний вес, это человек не про здоровье. Когда у человека есть лишний вес, это говорит о нездоровье, такого человека нужно возвращать в его нормальный вес. К сожалению, в наши дни это понятие немножко исковеркано в бодипозитив и осуществился перекос. Женщины, имеющие лишний вес (от 100 кг и выше), вступают в так называемый бодипозитив, оправдывая тем самым свою лень и отчаянные попытки похудеть.

Часто даже самые безобидные комментарии насчет внешнего вида заставляют людей думать, что с ними что-то не так и менять себя. И не всегда, а если точнее – редко, люди обращаются за помощью профессионалов. Екатерина Волкова:

В школе я была довольно полной девочкой, но я не скажу, что у меня было ожирение и какие-то проблемы. Но дети бывают очень жестокими и в школе я не нравилась мальчикам. Они нашли во мне такую легкую жертву, из-за каких-то издевательств у меня было очень много обидных кличек в школе. Дома часто слышала высказывания типа: «Катя, втяни живот. Катя, тебе нужно меньше кушать». Все это накопилось и в результате я подумала, что нужно что-то менять и будем худеть.

К 2020 году в соцсетях девушки массово начали принимать себя – не стыдиться веснушек, разного цвета радужек глаза, своей фигуры. Даже крупные бренды для рекламы своей одежды привлекают моделей размера M и дальше. Все это правильный и истинный бодипозитив.

Анна Бедрицкая:

Существуют так называемые стандарты. Эти стандарты определяются обществом. Стандарт современной «инстаграмной» красоты: с надутыми губами, длинными ногами, с выпрямленными идеальными блестящими волосами.

Самодиета редко приводит к здоровым результатам. Вес скинуть, скорее всего, удастся. В зависимости от степени жесткости методов, можно даже и очень быстро. Однако резкое похудение – это стресс для организма, который обязательно скажется на здоровье. Екатерина Волкова:

После того, как моя сестра начала заниматься правильным питанием, я начала вносить в свою жизнь подсчет белков, жиров и углеводов, но даже тогда я не начала делать это правильно. Из-за этого у меня к концу дня заканчивалась полностью энергия. Я как бы питалась творогом, иногда кашей и водой.

Чтобы выдержать все голодания и переделать себя, нужен действительно сильный характер, хорошая самодисциплина и без мотивации никуда. Однако стоит ли слепо следовать навязанным стандартам и добиваться цели во что бы то ни стало? Екатерина Волкова:

Похудением я очень сильно навредила своему организму. Если я худела условно три года, то, чтобы восстановить все, мне кажется, нужно будет 6 лет, может, еще больше, потому что на самом деле я очень далеко зашла. И сейчас просто питанием, тренировками, позитивом это все не исправишь. Поэтому под конец дня у меня заканчивается энергия.