«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост

Великий пост – самый строгий. До Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от продуктов мясного происхождения, молока и яиц. Но максимально следовать церковному уставу обязаны лишь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, которому нужно ходить на работу и усиленно трудиться, не обязательно в особо строгие дни сидеть на хлебе и воде. Достаточно придерживаться постного меню.

Марта Марудова, диетолог:

Белок – это строительный материл и основной микроэлемент, который поступает через пищу, поэтому здесь стоит обратить внимание на бобовые: нут, чечевицу и фасоль. Мы берем высокобелковые каши – гречневая каша, она должна быть цельнозерновая, это овсянка цельнозерновая, не хлопья, также мы обращаем внимание на орехи.

Грибы, фрукты и овощи, сухофрукты тоже должны присутствовать в рационе. Марта Марудова:

Избыточный вес – это прямое противопоказание к тому, чтобы поститься, потому что вот такая полуголодная, низкобелковая диета приводит к тому, что человек с избыточным весом налегает на углеводы и в итоге набирает вес еще больше.

Соблюдение поста – стресс для организма. Если вы решили придерживаться строгих ограничений, желательно проконсультироваться с врачом и сделать необходимые анализы. Марта Марудова:

Не постятся беременные женщины, дети, пожилые люди, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в особенности в стадии обострения, лица с артериальным давлением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Протоиерей Николай Суханович, клирик Всехсвятского прихода:

Рыба разрешается на праздник Благовещение и на Вербное воскресенье. Но бывают такие случаи, когда кормящая мама растит и воспитывает ребенка. Есть люди, которые в силу своего здоровья тоже не могут поститься, поэтому в каждом случае подход должен быть индивидуальным. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то человек должен руководствоваться правилами церкви. Если он их не понимает, то лучше обращаться к священнику и просить у него благословение на какое-то послабление.

Христиане вступают в Великий пост для того, чтобы очиститься духовно, поэтому воспринимать пост как диету – неправильно. Протоиерей Николай Суханович:

Великий пост – это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя, а что-то принести в жертву Богу. Поэтому самая важная деталь поста – это обратить внимание на внутреннее духовное состояние, дать возможность себе вырваться из суеты, обратиться к своему творцу и Богу для того, чтобы общаясь с ним, получить то важное, что ищет человек в жизни – это мир, внутренний покой, без которого человек не может жить.