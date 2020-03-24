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«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост

24 марта 2020 08:52
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Великий пост – самый строгий. До Пасхи верующим рекомендовано воздерживаться от продуктов мясного происхождения, молока и яиц. Но максимально следовать церковному уставу обязаны лишь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, которому нужно ходить на работу и усиленно трудиться, не обязательно в особо строгие дни сидеть на хлебе и воде. Достаточно придерживаться постного меню.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-1

Марта Марудова, диетолог:
Белок – это строительный материл и основной микроэлемент, который поступает через пищу, поэтому здесь стоит обратить внимание на бобовые: нут, чечевицу и фасоль. Мы берем высокобелковые каши – гречневая каша, она должна быть цельнозерновая, это овсянка цельнозерновая, не хлопья, также мы обращаем внимание на орехи.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-4

Грибы, фрукты и овощи, сухофрукты тоже должны присутствовать в рационе.

Марта Марудова:
Избыточный вес – это прямое противопоказание к тому, чтобы поститься, потому что вот такая полуголодная, низкобелковая диета приводит к тому, что человек с избыточным весом налегает на углеводы и в итоге набирает вес еще больше.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-7

Соблюдение поста – стресс для организма. Если вы решили придерживаться строгих ограничений, желательно проконсультироваться с врачом и сделать необходимые анализы.

Марта Марудова:
Не постятся беременные женщины, дети, пожилые люди, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в особенности в стадии обострения, лица с артериальным давлением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-10

Протоиерей Николай Суханович, клирик Всехсвятского прихода:
Рыба разрешается на праздник Благовещение и на Вербное воскресенье. Но бывают такие случаи, когда кормящая мама растит и воспитывает ребенка. Есть люди, которые в силу своего здоровья тоже не могут поститься, поэтому в каждом случае подход должен быть индивидуальным. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то человек должен руководствоваться правилами церкви. Если он их не понимает, то лучше обращаться к священнику и просить у него благословение на какое-то послабление.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-13

Христиане вступают в Великий пост для того, чтобы очиститься духовно, поэтому воспринимать пост как диету – неправильно.

Протоиерей Николай Суханович:
Великий пост – это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя, а что-то принести в жертву Богу. Поэтому самая важная деталь поста – это обратить внимание на внутреннее духовное состояние, дать возможность себе вырваться из суеты, обратиться к своему творцу и Богу для того, чтобы общаясь с ним, получить то важное, что ищет человек в жизни – это мир, внутренний покой, без которого человек не может жить.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-16

Великий пост длится 48 дней. Для православных верующих он завершится 18 апреля. Важно помнить – это путь к Светлому празднику Пасхи. И главное в этот период – не забывать о здоровье физическом и духовном.

«Это духовный подвиг, который должен совершить человек, не как диету ради себя». Как соблюдать пост-19

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