«Вы получаете качество как в Европе, а цены – как в Беларуси». Какие медицинские услуги выбирают иностранные граждане

Валерия Борисевич, корреспондент:

Медицинский туризм в Беларуси с каждым годом становится популярнее, и статистика тому подтверждение: только за прошлый год получили медицинскую помощь около 160 человек, более чем из 100 стран!

Травматология, офтальмология, онкология – это лишь часть популярных направлений. Беларусь уже давно вышла в ряды рекордсменов по медицинскому туризму в странах Европы и СНГ.

Ольга Харькова, руководитель государственного информационного портала медицинских услуг «Клиники Беларуси», начальник отдела экспорта медицинских услуг БелМАПО:

Качество нашей медицины соответствует полностью всем мировым стандартам. Если вы сюда приезжаете, вы получаете качество как в Европе, а цены – как в Беларуси. Мы русскоязычное пространство, и это очень удобно для граждан Украины, России и Казахстана.

Отдельное место в списках услуг занимает кардиология. В этой сфере специалисты предлагают иностранным гостям сложные операции на сердце. Только за этот год зарубежным гражданам провели 3 имплантации электрокардиостимулятора и 10 трансплантаций сердца.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология», главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Если посчитать общую статистику, это примерно 250-350 человек. Это трансплантация сердца и высокотехнологичные операции на сердце. Когда пациент не может получить помощь у себя на родине, ему врачи говорят, что в Беларуси вот такая помощь может быть оказана.

Наша стоматология привлекает не только доступными ценами, но и профессионализмом. За 2019 год привести свою улыбку в порядок к нам наведались 222 иностранца. Эксперты считают: популярность этого вида услуг обусловлена еще и доброжелательностью персонала, а это немало важно, ведь многие фобии рождаются в кабинете стоматолога.

Андрей Матвеев, главный врач ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника», главный внештатный специалист по стоматологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Практически все страны СНГ могут получить стоматологическую помощь в Республике Беларусь. Были пациенты из Уругвая, Канады – география достаточно широка.