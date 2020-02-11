Пища для мозга! Рыба – источник незаменимых жирных кислот омега-3. Именно они помогают в профилактике различных заболеваний: от снижения зрения до болезни Альцгеймера. Польза омега-3 неоценима – эти кислоты укрепляют иммунитет, очищают стенки сосудов от избытка холестерина, улучшают вязкость крови и нормализуют артериальное давление. Доказано: жители стран с холодными морями, которые регулярно употребляют жирную рыбу, гораздо реже страдают от инфарктов. В Беларуси моря нет, но на прилавках магазинов можно найти много полезных изысков на любой вкус и кошелёк. Но далеко не любой сорт рыбы может похвастаться большим содержанием омега-3.
Марта Марудова, диетолог:
Если мы хотим получить много омега-3, то это три С: сельдь, салака и скумбрия. Эти рыбы есть на прилавках в Беларуси. Они не безумно дорогие. Можно устраивать себе не только рыбные четверги, но и вторники, среды, пятницы.
Жирные кислоты Омега-3 наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Поэтому они попадают к нам только вместе с пищей. Если человек не получает достаточного количества омега-3, можно прибегнуть к специальным препаратам. Рыбий жир легко найти в любой аптеке.
Марта Марудова:
Важен один маленький момент, чтобы не переборщить. Считается, что дозировка омега-3, которую человек должен в день употреблять – это от 1 до 3 грамм, но не более 3. При этом крайне желательно посоветоваться с врачом для определения нормы выпиваемого омега-3 и определения подходящего препарата.
Несмотря на пользу рыбьего жира, существуют противопоказания для его приёма. К примеру, при пониженной свёртываемости крови, обострении холецистита или панкреатита лучше отказаться от данной биологически активной добавки.
Марта Марудова:
Если человек в течение недели 2-3 раза ест рыбу жирную, при этом у него в рационе присутствуют масла – оливковое, льняное, ореховое, тыквенное, есть орехи, то теоретически биологически активную добавку омега-3 можно не добавлять.
Омега-3 увеличивает чувствительность к инсулину, что ускоряет метаболизм и помогает наращивать мышечную массу при истощении и сжигать лишние калории, если они есть.
Марта Марудова:
Даже пациентам, которые хотят сбросить вес, мы говорим им всегда о том, что омега-3 в рационе должно быть достаточно. Потому что омега-3 входит в структуру клеточных мембран и нужны для обменных процессов, в том числе.
Поэтому при недостатке омега-3 не только ухудшается состояние кожи, волос, ногтей, репродуктивной системы. Но и, в том числе, и похудеть человеку не так просто, как хотелось бы.