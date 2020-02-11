Пища для мозга! Рыба – источник незаменимых жирных кислот омега-3. Именно они помогают в профилактике различных заболеваний: от снижения зрения до болезни Альцгеймера. Польза омега-3 неоценима – эти кислоты укрепляют иммунитет, очищают стенки сосудов от избытка холестерина, улучшают вязкость крови и нормализуют артериальное давление. Доказано: жители стран с холодными морями, которые регулярно употребляют жирную рыбу, гораздо реже страдают от инфарктов. В Беларуси моря нет, но на прилавках магазинов можно найти много полезных изысков на любой вкус и кошелёк. Но далеко не любой сорт рыбы может похвастаться большим содержанием омега-3.

Марта Марудова, диетолог:

Если мы хотим получить много омега-3, то это три С: сельдь, салака и скумбрия. Эти рыбы есть на прилавках в Беларуси. Они не безумно дорогие. Можно устраивать себе не только рыбные четверги, но и вторники, среды, пятницы.

Жирные кислоты Омега-3 наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Поэтому они попадают к нам только вместе с пищей. Если человек не получает достаточного количества омега-3, можно прибегнуть к специальным препаратам. Рыбий жир легко найти в любой аптеке.

Марта Марудова:

Важен один маленький момент, чтобы не переборщить. Считается, что дозировка омега-3, которую человек должен в день употреблять – это от 1 до 3 грамм, но не более 3. При этом крайне желательно посоветоваться с врачом для определения нормы выпиваемого омега-3 и определения подходящего препарата.

Несмотря на пользу рыбьего жира, существуют противопоказания для его приёма. К примеру, при пониженной свёртываемости крови, обострении холецистита или панкреатита лучше отказаться от данной биологически активной добавки.