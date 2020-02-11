Прямой эфир

«Уровень заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сохраняется прежним»

11 февраля 2020 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кашель, насморк, головная боль. Статистика уверяет: более 90% заболеваний приходится на ОРВИ и грипп. Самым простудным сезоном называют осенне-зимний период.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника г. Минска»:
Уровень заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сохраняется прежним. Даже, несмотря на то, что зима в этом году тёплая.

В Беларуси более 40% больничных листов выдают именно из-за ОРВИ. В группе риска, в первую очередь, дети. По подсчётам специалистов, в среднем каждый ребёнок отправляется на больничный от 6 до 8 раз в год, а в отдельных случаях и более 10. Для взрослых это число сокращается наполовину.

«Уровень заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сохраняется прежним»-1

# Здоровье # Здоровье # Екатерина Гусар

Другие новости рубрики

Все новости
Всё развивалось как в кино. Как белорусские хирурги и женевский профессор спасли полугодовалую девочку
10 февраля 2020 20:25

Всё развивалось как в кино. Как белорусские хирурги и женевский профессор спасли полугодовалую девочку

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день
10 февраля 2020 18:39

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира
10 февраля 2020 07:19

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира