Кашель, насморк, головная боль. Статистика уверяет: более 90% заболеваний приходится на ОРВИ и грипп. Самым простудным сезоном называют осенне-зимний период.





Екатерина Гусар, заместитель главного врача УЗ «39-ая городская клиническая поликлиника г. Минска»:

Уровень заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сохраняется прежним. Даже, несмотря на то, что зима в этом году тёплая.



В Беларуси более 40% больничных листов выдают именно из-за ОРВИ. В группе риска, в первую очередь, дети. По подсчётам специалистов, в среднем каждый ребёнок отправляется на больничный от 6 до 8 раз в год, а в отдельных случаях и более 10. Для взрослых это число сокращается наполовину.