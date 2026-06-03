Эндопротезы мирового уровня! Как белорусские разработки поставили на ноги тысячи людей

Свое и со знаком качества! В Беларуси создают эндопротезы мирового уровня. Технопарк БНТУ «Политехник» – уникальная площадка, где наука и производство работают как единое целое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Свое и со знаком качества! В Беларуси создают эндопротезы мирового уровня. Технопарк БНТУ «Политехник» – уникальная площадка, где наука и производство работают как единое целое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Только за 2025 год выпустили рекордные 5 300 комплектов эндопротезов коленного сустава. Отечественная разработка не просто вернула тысячам людей возможность ходить, но и получила признание – стала победителем конкурса «Лучшие товары Беларуси» и завоевала приз «Выбор потребителя».
Все подробности – в репортаже Дарьи Авсюк.
Еще недавно сложнейшие операции по замене суставов в Беларуси полностью зависели от импортных комплектующих, а очереди на лечение растягивались на три года. Сегодня ситуация кардинально изменилась.
Возможность снова ходить без боли для многих пациентов стала реальностью благодаря отечественной разработке. Белорусский эндопротез коленного сустава по характеристикам не уступает мировым аналогам.
Александр Аншиц, инженер Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Наша линейка эндопротезов включает в себя шесть типов размеров, которых достаточно для проведения операций в нашей системе здравоохранения. Конечно, сам технопарк занимается разработкой изделий не только в области травматологии, ортопедии, а также кардио-сосудистой хирургии.
Сам имплант состоит из трех частей. Они изготовлены из качественного металла и пластика. Уникальная траектория поверхности повторяет анатомию тела, позволяет оптимизировать нагрузку на сустав и создает идеальные условия для его работы.
Роман Алексин, инженер Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Эти материалы обладают высокой долговечностью, низким трением, что позволяет человеку без всяких затруднений, проводить дальнейшую жизнь в полнейшем комфорте. Мы закладывали 10 лет минимум срока службы на наше изделие.
Процесс создания включает десятки этапов тестирования: от проверки и обработки деталей до рентген-контроля. Самый важный тест – испытание на долговечность. Для этого используют единственный на всем постсоветском пространстве аппарат, который проверяет прочность эндопротеза. За три месяца он моделирует нагрузку, равную десяти годам реальной эксплуатации.
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