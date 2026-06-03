Эндопротезы мирового уровня! Как белорусские разработки поставили на ноги тысячи людей

Свое и со знаком качества! В Беларуси создают эндопротезы мирового уровня. Технопарк БНТУ «Политехник» – уникальная площадка, где наука и производство работают как единое целое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только за 2025 год выпустили рекордные 5 300 комплектов эндопротезов коленного сустава. Отечественная разработка не просто вернула тысячам людей возможность ходить, но и получила признание – стала победителем конкурса «Лучшие товары Беларуси» и завоевала приз «Выбор потребителя».

Еще недавно сложнейшие операции по замене суставов в Беларуси полностью зависели от импортных комплектующих, а очереди на лечение растягивались на три года. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Возможность снова ходить без боли для многих пациентов стала реальностью благодаря отечественной разработке. Белорусский эндопротез коленного сустава по характеристикам не уступает мировым аналогам.