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Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку

03 июня 2026 17:17
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Генеральная прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в Борисове. 29 воспитанников местных учреждений образования госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие – дети в основном дошкольного возраста. Они доставлены в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы 2 и 3 июня с жалобами на расстройство пищеварения. Медицинская помощь скорректирована, все необходимые ресурсы в наличии. 

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку -2

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:
В рамках оказания помощи все, что необходимо, было сделано, оказано. Это диагностические мероприятия и медицинская помощь в полном объеме. Все, что необходимо в этой ситуации, было сделано. В том числе взяты анализы на вирусы и другие патогены, которые предполагаются в этой ситуации.

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку -4

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
По поручению Генеральной прокуратуры, Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерствам здравоохранения и образования поручено провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ход и результаты проверок находятся на контроле органов прокуратуры.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины массового отравления устанавливаются.

# Массовое отравление # Отравления # Александр Дрозд # Виктория Финевич # Дети

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