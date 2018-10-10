«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было

В городе Узда Минской области 6 октября было неспокойно. По центральным улицам пронеслось два десятка машин скорой помощи, а на стадионе суетились сотни человек в белых халатах. Так открывалась первая в области, да и в стране, игра-соревнование среди бригад скорой медицинской помощи.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победители Минских областных игр-соревнований: Андрей Крышалович, врач выездной бригады; Наталья Лешкевич и Николай Белковец, фельдшеры выездной бригады службы скорой медицинской помощи. «Они успокаивали, обезболивали, иммобилизовали»: в Узде соревновались 20 бригад скорой помощи Это было шоу, чтобы привлечь зрителей или это был тест на профессиональные знания и умения?

Андрей Крышалович, врач выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:

Это как тест на умения и знания, это была хорошая тренировка для каждого из гостей и участников соревнования. Зрителей, прохожих могли привлекать к оказанию медицинской помощи в общественном месте: подержать капельницу, попросить что-то принести. Организация игр была на очень высоком уровне. Были необычные случаи. Мы с ними сталкиваемся в повседневной жизни, но здесь они были сконцентрированы.

Знали заранее, какие задания нужно будет пройти в играх?

Николай Белковец, фельдшер выездной бригады Заславского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:

Нет, как и в работе. Когда нам дают повод к вызову, но что будет на самом деле, предугадать сложно.

Такие соревнования существуют в других странах. Даже есть международные соревнования.

Андрей Крышалович:

Было бы интересно там поучаствовать и посмотреть, как работают коллеги из других стран.Наталья Лешкевич, фельдшер выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:

Поделиться опытом, посмотреть на их опыт – это интересно. Наш состав сформировали специально для игр. Но мы сами проявили желание участвовать в соревнованиях.

Андрей Крышалович:

На самом деле, станция скорой помощи – это как одна большая семья. Постоянно присутствует поддержка со стороны коллег. И нет такого, что: «Я хочу быть первым, я хочу быть лучше». Все мы хорошо знаем свою работу. Какие курьёзы были на играх? Наталья Лешкевич:

Откачали настоящего человека.

Андрей Крышалович:

По сценарию, живой человек упал с велосипеда и ему становится плохо – и уже реанимационные мероприятия мы проводим на манекене. Мы работаем по привычке: и Николай приступил к реанимации живого человека. Ему же плохо, а не манекену!