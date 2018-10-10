«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было
В городе Узда Минской области 6 октября было неспокойно. По центральным улицам пронеслось два десятка машин скорой помощи, а на стадионе суетились сотни человек в белых халатах. Так открывалась первая в области, да и в стране, игра-соревнование среди бригад скорой медицинской помощи.
В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победители Минских областных игр-соревнований: Андрей Крышалович, врач выездной бригады; Наталья Лешкевич и Николай Белковец, фельдшеры выездной бригады службы скорой медицинской помощи.
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Это было шоу, чтобы привлечь зрителей или это был тест на профессиональные знания и умения?
Андрей Крышалович, врач выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Это как тест на умения и знания, это была хорошая тренировка для каждого из гостей и участников соревнования. Зрителей, прохожих могли привлекать к оказанию медицинской помощи в общественном месте: подержать капельницу, попросить что-то принести. Организация игр была на очень высоком уровне. Были необычные случаи. Мы с ними сталкиваемся в повседневной жизни, но здесь они были сконцентрированы.
Знали заранее, какие задания нужно будет пройти в играх?
Николай Белковец, фельдшер выездной бригады Заславского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Нет, как и в работе. Когда нам дают повод к вызову, но что будет на самом деле, предугадать сложно.
Такие соревнования существуют в других странах. Даже есть международные соревнования.
Андрей Крышалович:
Было бы интересно там поучаствовать и посмотреть, как работают коллеги из других стран.Наталья Лешкевич, фельдшер выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Поделиться опытом, посмотреть на их опыт – это интересно. Наш состав сформировали специально для игр. Но мы сами проявили желание участвовать в соревнованиях.
Андрей Крышалович:
На самом деле, станция скорой помощи – это как одна большая семья. Постоянно присутствует поддержка со стороны коллег. И нет такого, что: «Я хочу быть первым, я хочу быть лучше». Все мы хорошо знаем свою работу.
Какие курьёзы были на играх?
Наталья Лешкевич:
Откачали настоящего человека.
Андрей Крышалович:
По сценарию, живой человек упал с велосипеда и ему становится плохо – и уже реанимационные мероприятия мы проводим на манекене. Мы работаем по привычке: и Николай приступил к реанимации живого человека. Ему же плохо, а не манекену!
Сколько времени занимала подготовка к соревнованиям?
Андрей Крышалович:
Две недели мы готовились. Мы занимались вместе с заведующей, отрабатывали, в частности, травмы, острый коронарный синдром. Ожидалось, что будет что-то наподобие аварии на химическом объекте. На курсах нас учат, как действовать в данных ситуациях.
Что вручали победителям игр?
Наталья Лешкевич:
Кубки, диплом. Сертификаты. И знамя нам вручили.
Андрей Крышалович:
Знамя даёт право нашему району провести в следующем году такие соревнования.
Что было сложнее всего на соревнованиях?
Андрей Крышалович:
Каждый вызов был, по-своему, сложен. На каждом вызове надо уделить внимание пациенту. На каждом вызове надо определиться с патологией и лечением, с индивидуальными особенностями данного человека. Немножко было неудобно работать во временном ограничении в 10 минут.
Наталья Лешкевич:
Быстро всё надо было делать: быстро поставить капельницу, набрать лекарства. Плюс мобилизация – это ограниченное время. На этом плане ты немножко волнуешься, переживаешь. Но надо всё быстро сделать, чтобы вложиться. И всё успеть сделать!