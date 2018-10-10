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«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было

10 октября 2018 08:28
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В городе Узда Минской области 6 октября было неспокойно. По центральным улицам пронеслось два десятка машин скорой помощи, а на стадионе суетились сотни человек в белых халатах. Так открывалась первая в области, да и в стране, игра-соревнование среди бригад скорой медицинской помощи.

«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было-1

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победители Минских областных игр-соревнований: Андрей Крышалович, врач выездной бригады; Наталья Лешкевич и Николай Белковец, фельдшеры выездной бригады службы скорой медицинской помощи.

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Это было шоу, чтобы привлечь зрителей или это был тест на профессиональные знания и умения?

«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было-4

Андрей Крышалович, врач выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Это как тест на умения и знания, это была хорошая тренировка для каждого из гостей и участников соревнования. Зрителей, прохожих могли привлекать к оказанию медицинской помощи в общественном месте: подержать капельницу, попросить что-то принести. Организация игр была на очень высоком уровне. Были необычные случаи. Мы с ними сталкиваемся в повседневной жизни, но здесь они были сконцентрированы.

Знали заранее, какие задания нужно будет пройти в играх?

«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было-7

Николай Белковец, фельдшер выездной бригады Заславского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Нет, как и в работе. Когда нам дают повод к вызову, но что будет на самом деле, предугадать сложно.

Такие соревнования существуют в других странах. Даже есть международные соревнования.

«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было-10

Андрей Крышалович:
Было бы интересно там поучаствовать и посмотреть, как работают коллеги из других стран.Наталья Лешкевич, фельдшер выездной бригады Боровлянского отделения службы скорой медицинской помощи УЗ «Минская ЦРБ»:
Поделиться опытом, посмотреть на их опыт – это интересно. Наш состав сформировали специально для игр. Но мы сами проявили желание участвовать в соревнованиях.

Андрей Крышалович:
На самом деле, станция скорой помощи – это как одна большая семья. Постоянно присутствует поддержка со стороны коллег. И нет такого, что: «Я хочу быть первым, я хочу быть лучше». Все мы хорошо знаем свою работу.

Какие курьёзы были на играх?

Наталья Лешкевич:
Откачали настоящего человека.

«Ему же плохо, а не манекену!»: победители соревнований бригад скорой помощи рассказали, как всё было-13

Андрей Крышалович:
По сценарию, живой человек упал с велосипеда и ему становится плохо – и уже реанимационные мероприятия мы проводим на манекене. Мы работаем по привычке: и Николай приступил к реанимации живого человека. Ему же плохо, а не манекену!

Сколько времени занимала подготовка к соревнованиям?

Андрей Крышалович:
Две недели мы готовились. Мы занимались вместе с заведующей, отрабатывали, в частности, травмы, острый коронарный синдром. Ожидалось, что будет что-то наподобие аварии на химическом объекте. На курсах нас учат, как действовать в данных ситуациях.

Что вручали победителям игр?

Наталья Лешкевич:
Кубки, диплом. Сертификаты. И знамя нам вручили.

Андрей Крышалович:
Знамя даёт право нашему району провести в следующем году такие соревнования.

Что было сложнее всего на соревнованиях?

Андрей Крышалович:
Каждый вызов был, по-своему, сложен. На каждом вызове надо уделить внимание пациенту. На каждом вызове надо определиться с патологией и лечением, с индивидуальными особенностями данного человека. Немножко было неудобно работать во временном ограничении в 10 минут.

Наталья Лешкевич:
Быстро всё надо было делать: быстро поставить капельницу, набрать лекарства. Плюс мобилизация – это ограниченное время. На этом плане ты немножко волнуешься, переживаешь. Но надо всё быстро сделать, чтобы вложиться. И всё успеть сделать!

# Скорая помощь # Здоровье # Андрей Крышалович # Наталья Лешкевич # Николай Белковец

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