Эксперт: 95% белорусов страдают нарушением сна, ужасы во сне - от остановки дыхания, бессонница ведет к ожирению

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь».

Доброе утро! У Вас сегодня намечается тяжелый день, как Вы сегодня отдыхали, как спалось?

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь»:

Спалось хорошо, но мало. Пришлось поработать, у нас скоро будет проходить большой форум, гости из Москвы, Тбилиси, очень ответственное мероприятие, много пришлось сделать для его организации.

Проблема нарушения сна – это междисциплинарная проблема, туда относятся все заболевания сердечнососудистой, дыхательной системы, заболевания нервной системы, поэтому проблема новая, интересная, пришлось серьезно к этому подготовиться.

Проблема нарушения сна – очень важная. По статистике, 95% населения страдают различными видами нарушений сна. Более того, по данным различных авторов, от 2 до 20 процентов населения имеют тяжелые расстройства сна.

Очень большой процент! А с чем это связано? Это стресс, депрессии, одиночество?

Наталья Чечик:

Это жалобы, которые пациент предъявляет, проснувшись. А то, что с ним происходит во сне, он не может оценить, оценить могут только близкие. Мы хотим научить наших людей, чтобы они распознавали наиболее грозные нарушения, которые происходят с человеком во сне. Самое грозное – это нарушение дыхания, это длительные остановки дыхания во сне, они могут быть дольше 60 секунд! Наступает значительно снижение насыщения крови кислородом, если бы человек в этот момент находился в реанимации, он был бы подключен к аппарату искусственного дыхания.

Страдает насыщение кислородом головного мозга.

Что делать в таких ситуациях?

Наталья Чечик:

Это серьезная проблема, которая легко лечится аппаратной терапией.

А как в домашних условиях?

Наталья Чечик:

Таблетки не действуют! Есть специальные приспособления, которыми мы и занимаемся. Самолечением в данном случае заниматься нельзя.

Взрослому и ребенку нужно спать одинаковое количество часов?

Наталья Чечик:

У каждого есть своя генетически запрограммированная длительность сна. Конечно, длительность сна ребенка и взрослого – различная. Ребенку нужно спать около 10 часов, а старикам около 5-6 часов, иногда и 4 часа достаточно. Есть еще и биоритмы сна, у каждого человека они индивидуальны, когда начинается сбой в этой программе – начинаются бессонницы. Эти проблемы достаточно легко устранимы при возвращении в естественную среду. Но есть проблема, которая остается и которую не так просто нормализовать, здесь на помощь приходят специалисты.

Бытует мнение, что легче всего просыпаться в фазу быстрого сна, каким-то образом можно ли себя научить просыпаться в фазу быстрого сна?

Наталья Чечик:

Если у Вас правильно сформированы биоритмы, Вы так и будете просыпаться. Это уже сформировано природой. Все нарушает будильник.

Говорят, что лучше не ставить будильник на ровно 6 или 5 утра, а лучше ставить на срединное значение…

Наталья Чечик:

Это не так. Это мифы!

Что касается ночных кошмаров, с чем это связано, как ими управлять, как относиться?

Наталья Чечик:

Мы сами удивились, проводя исследования. В отдельной группе пациентов мы обнаружили, что устрашающие сновидения, удушающего характера, на самом деле за этим стоит нарушение дыхания.

Очень часто мы много работаем, даже за счет сна. Можно ли выспаться впрок или отоспаться после работы?

Наталья Чечик:

По жизни, конечно, так получается. Это вредно, потому что в конечном итоге это приведет к бессоннице.

Как бессонница сказывается на организме?

Наталья Чечик:

Изменяется полностью гормональный статус человека, в том числе щитовидной железы, эндокринных желез. Это все ведет к ожирению.