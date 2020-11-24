Угревая болезнь. Какие причины возникновения и как её лечить?

По статистике каждый третий поход к дерматологу связан с акне, или, как его называют, угревой болезнью. Это одна из самых неприятных вещей, которые случаются с нашей кожей. Чаще всего этот недуг вызван изменением уровня гормонов, поэтому заболеванием в особенности страдают подростки.

Юлия Асташонок, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:

Кожное заболевание, которое проявляется на фоне повышенной выработки кожного сала сальными железами. Оно может проявляться на любом участке тела, но чаще всего локализация – лицо, грудь и плечи. С угревым заболеванием сталкивается каждый человек хоть раз в жизни. У взрослых это вызывается другими факторами. Чаще всего это может быть наследственная предрасположенность, хронические заболевания, которые протекают в организме. Также относятся сюда и пищеварительные системы, если есть какие-либо вопросы, заболевания ЖКТ и гормональный дисбаланс. Также сюда можно отнести еще и липидный обмен – повышение в организме холестерина, триглицеридов, т. е. липидный спектр.

Сальные железы выделяют кожное сало, которое блокирует мелкие поры, через которые растут волосы – волосяные фолликулы. При блокировке протоков фолликулы могут инфицироваться бактериями, что приводит к образованию черных и белых угрей. Юлия Асташонок:

Если у человека есть предрасположенность к угревым высыпаниям, т. е на генетическом уровне может передаваться по наследству структура сальной железы и также может передаваться повышенная выработка кожного сала, то таким пациентам, у кого есть такая предрасположенность (чаще всего подростки), необходимо вовремя обратиться к доктору.

Питание очень сильно влияет на выработку кожного сала. Продукты питания острые, соленые, пряности, жареная пища – это все способствует выработке кожного сала. Если у человека уже предрасположенность есть к заболеваниям сальных желез, то необходима корректировка питания.

Также в организме у нас присутствует такая бактерия – Helicobacter pylori, которая у пациентов, у которых есть предрасположенность к угревым высыпаниям. Обязательно обследуются и назначается полноценное лечение. Симптомы могут приходить и уходить, но с возрастом ситуация улучшается. Только 5 % женщин и 1 % мужчин имеют серьезные проблемы с кожей в возрасте старше 25 лет. И, скорее всего, вызваны они заболеванием внутренних органов или нарушением обмена веществ. Поэтому кроме дерматолога нелишним будет обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу.

Юлия Асташонок:

Угревые высыпания могут протекать с разной степенью: в легкой, средней степени тяжести и в тяжелой. Если пациент будет прибегать к каким-нибудь народным средствам и пытаться решить самостоятельно, это приведет к тому, что образуются дисхромия, келоидные рубцы, которые потом просто невозможно убрать.