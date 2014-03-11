ЭКО и суррогатное материнство в Беларуси: стоимость и отзывы. Суррогатная мать раскрыла свою тайну в эфире СТВ!

Каждая пятая супружеская пара в мире бесплодна. Как с этим борются за рубежом и в Беларуси, обсудили в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Разрешено ли в Беларуси суррогатное материнство?

Ирина Губарева, врач акушер-гинеколог:

С января 2012 года принят Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях». Это именно суррогатное материнство, искусственная инсеминация и ЭКО. У нас это все подтверждено законодательно.

В настоящее время у нас существует несколько страховых компаний, которые занимаются подбором именно суррогатных матерей.

Если человек решил завести в семье ребенка с помощью суррогатной мамы, он идет в страховую компанию?

Ирина Губарева:

Да, а если женщина хочет стать суррогатной матерью, она тоже обращается в страховую компанию.

Как происходит сам процесс, механизм того, что суррогатные мамы не передумают? Государство встает на чью сторону?

Ирина Губарева:

Закон однозначно говорит, что женщина, которая решает стать суррогатной матерью, обязана отдать ребенка после родов в определенный оговоренный срок. Точно так же, как и пара, которая обратилась к суррогатной матери, обязана принять этого ребенка тоже в оговоренный срок, который предусматривается договором, который они заключают между собой.

Какие требования к суррогатной матери? Как понять, что во время беременности она будет вести соответствующий образ жизни?

Ирина Губарева:

Подбор суррогатной матери включает определенные требования. Это должна быть женщина, обязательно состоящая в браке, возраст у нее должен быть от 20 до 35 лет, она должна быть абсолютно здорова, перед этим она проходит специальное медицинское обследование. Все остальное оговаривается в договоре, иногда обе стороны хотят, чтобы это было анонимно, иногда это все прозрачно, то есть пара, которая прибегает к услугам суррогатной матери, может встречаться с ней, могут знать, где проживает суррогатная мать. Она должна сама предоставлять информацию о состоянии своего здоровья, о том, как протекает беременность.

Сколько это стоит?

Ирина Губарева:

Все определяется индивидуально, но оговариваются такие цифры, что минимально $15 тыс., то есть сама услуга суррогатного материнства. Кроме этого, женщина находится на обеспечении все время протекания беременности и месяц после родов. Условно оговорено в страховых компаниях, что это около $500 в месяц.

У программы в гостях Наталья Неверко, которая готовится стать суррогатной матерью.

Как появилось такое решение?

Наталья Неверко:

Я сама по себе человек добрый, любою помогать. Так, своих детей я еще не хочу, я решила, почему бы и нет. Пока я молодая, здоровая, не курю, не пью, здоровье позволяет, я подхожу по всем параметрам.

Наталья, вопрос денег это для Вас тоже какая-то важная вещь?

Наталья Неверко:

Конечно, лишний заработок не помешает.

Лариса Колобухова, врач акушер-гинеколог:

Существует такая практика: бесплатного, безвозмездного суррогатного материнства. Дело в том, что по закону Республики Беларусь возможно и безвозмездное предоставление услуги суррогатного материнства по договоренности двух сторон, по желанию. Такие факты, наверное, случаются больше между близкими родственниками, потому что это логично.

Александр Бугаев, телеведущий, шоумен:

Мне тоже интересно. Прозвучало, что "я очень добрый человек". Одно дело, если бы прозвучало, что я нуждаюсь в деньгах, что у меня тяжелое материальное положение. Это одно, это две большие разницы. Второе, я очень добрый человек, тогда насколько добрый? Бесплатно или все-таки деньги здесь играют роль? Вот этот вопрос мне тоже очень интересен....

По статистике, только 44% от тех, кому сделали операции ЭКО, смогли родить детей.

Лариса Колобухова:

Это очень много. Практически каждый 2-3 случай.

По статистике, никаких различий между детками, рожденными в результате ЭКО и детками, рожденными в результате естественных процессов нет.

Какова стоимость ЭКО в Беларуси?

Лариса Колобухова:

Суммы различны. Все индивидуально. Очень многое зависит от того, каково состояние здоровья пациентки и ее мужа, многое зависит от возраста, от ряда обстоятельств.

Самая большая львиная доля этого процесса — стоимость препаратов. Стоимость препаратов начинается от Br15 млн. Стоимость самой процедуры, то есть работа медиков, работа команды, использование оборудования, она примерно составляет такую же часть. Сейчас кредит существует на ЭКО. Это, я считаю, великое достижение нашего государства.

Как церковь, как мы, православные люди, должны к этому относиться?

Протоиерей Сергей Лепин, пресс-секретарь Минского Епархиального управления:

На самом деле, мы, как и вы, осознаем ту проблему, с которой сегодня сталкивается общество. Бесплодие — великая беда. Мы радуемся тем возможностям, которые предоставляют современный научно-технический прогресс. Однако этот же прогресс и вызывает наши такие болезненные реакции. Наука развивается, техника развивается, но всегда ли развивается наша мораль, или же она, наоборот, деградирует. В целом церковь высказала свое отношение к проблеме ЭКО и суррогатного материнства в одном их таких важных программных документов, который называется «Основы социальной концепции русской православной церкви», где среди прочего сказано, что церковь не против ЭКО как технологии. В то же время она делает очень важные замечания, что процедура ЭКО должна осуществляться только в границах семьи, то есть речь идет только о супругах и их половых клетках. ЭКО — событие внутри семьи, врачи в данном случае помогают супружеской паре родить ребенка, донорство половых клеток должно быть полностью исключено. Уничтожение избыточных эмбрионов должно быть исключено, передача эмбрионов третьим лицам должна быть исключена, и, конечно, должна быть исключена редукция лишних беременностей так называемых, которые иногда возникают. Суррогатное материнство однозначно и бескомпромиссно называется греховным и недопустимым.

Александр Бугаев:

Допускаете ли возможность такую, так у церкви было, что сегодня вы осуждаете суррогатное материнство, но по прошествии какого-то времени, может ли такое случиться, что церковь согласится с этим и одобрит. Мы знаем историю с Коперником, мы знаем, когда появилось электричество, церковь была против, чтобы электричество пришло в церковь. Потом стало совсем по-другому, церковь меняет мнение, это факт.

Протоиерей Сергей Лепин:

Если не цепляться к нюансам, то есть, к примерам с Коперником и т.д., потому что Коперник не имеет никакого отношения к данной ситуации. Труды Коперника и сам Папа Римский принял благосклонно, и у самого Коперника все было прекрасно. Лишь спустя 30 лет после смерти Коперника теория гелиоцентризма попала в список запрещенных.

Священное писание говорит: когда придет сын Божий на землю во второй раз, найдет ли он веру на земле. Сама церковь вряд ли сможет изменить мнение по данному вопросу, потому что мы еще не знаем ни одной заповеди, которую бы церковь изменила на протяжении 2 тыс. лет.

В гостях у программы Ольга Скоробогатая, которая дождалась своего мальчика, и родила его с помощью ЭКО.

Каков был Ваш путь?

Ольга Скоробогатая:

10 лет была в браке, 10 лет пытались естественным путем завести детей, проходили исследования, обследования. В итоге врач развела руками и сказала: все, что мы могли, все, что медицина может сделать, мы сделали. У вас остается только одна возможность — пойти на ЭКО.

Я начала изучать, что это за процедура. Конечно, страх появился. Естественно, перед ЭКО гормональная терапия, тем более, если есть проблемы какие-то со здоровьем. Еще возраст позволял мне, я подумала, может надо еще пустить все на самотек.

Как отнеслись люди их вашего окружения?

Ольга Скоробогатая:

Они отнеслись все положительно, все меня поддерживали. Тем более у меня есть сестра, у нее тоже ЭКО, и у нее тройня родилась. Она родила раньше меня, можно сказать, я на нее немножко равнялась.

Наталья Неверко:

Вначале мне задали вопрос, готова ли я бесплатно. Посмотрела в глаза девушке, которая воспользовалась ЭКО. Как светятся ее глаза, когда называет имя ребенка, какая улыбка! Когда я буду суррогатной мамой, вот ради этих глаз и ради такой улыбки я готова бесплатно!

Протоиерей Сергей Лепин:

В этом мире не так много святых вещей осталось, так пусть хотя бы материнство остается несуррогатным!

Александр Бугаев:

А что делать паре, которая очень мечтает иметь детей, но по медицинским показаниям, они все перепробовали, даже ЭКО, но все-таки детей они не могут иметь, у них есть один шанс — суррогатное материнство. Так давайте отберем у них этот шанс!

Протоиерей Сергей Лепин:

Действительно, если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы должны сделать все возможное в разумных и легальных пределах для того, чтобы избавиться от этой проблемы. О бесплодии мы говорим как о болезни, то есть это болезнь. Но существуют определенные пределы, за которые переходить нельзя и иногда бывает так, что нужно посмотреть правде в глаза и воспринять вещи такими, какими они есть на самом деле. А что делать, если у меня нет денег? Значит ли это, что я могу их украсть?

Александр Бугаев:

Может так произойти, что пройдет 20-50 лет, и мы будем смеяться, как мы сегодня обсуждали эту тему. Так происходило с очень многими вещами.