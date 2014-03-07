Стресс — причина большинства заболеваний

Ольга Прокопьева, заведующая отделением городского клинического психиатрического диспансера Минска:

Стресс — это неизменный спутник нашей жизни. Причем мы все переживаем этот стресс независимо от нашего возраста, от пола, от уровня образования, интеллекта, нашей финансовой обеспеченности, от места, где мы проживаем, то есть никакие эти факторы не влияют на то, чтобы как-то лишить человека возможности переживать стресс — все абсолютно в стрессе.

Слово стресс использовалось всегда, чтобы описать наши эмоциональные переживания, наше чувство тревоги, чувство страха, чувство паники, состояние депрессии, агрессии и прочие такие негативные эмоциональные переживания.

Стресс бывает еще психологический, некоторые авторы его разъединяют с эмоциональным стрессом. Психологический стресс, как правило, связан с социальными факторами, которые влияют на нас: конфликты, недопонимания, внутренние конфликты человека.

Стресс может быть как отрицательным, так и положительным — эустресс, который возникает у нас при переживании нами какой-то особенной радости или при воздействии, может быть, не очень радостных событий, но не очень сильных и кратковременных. Этот стресс мобилизует наш организм, происходят множественные изменения в организме для того, чтобы человек почувствовал себя деятельным и мог справиться с жизненными препятствиями. Второй вид стресса — отрицательный, который назвали дистрессом. Он намного пагубней действует на организм. Как правило, этот стресс возникает при длительном действии стрессогенного фактора на человека, в конечном итоге он может постепенно разрушать организм, разрушать наши органы внутренние, систему организма дестабилизировать. Если стресс продолжает действовать, и с ним человек не справляется, то он может привести к достаточно тяжелым заболеваниям, вплоть до злокачественных новообразований. Сейчас говорят об этом ученые всего мира.

Есть какие-то отличительные черты, когда человек может понять, что именно этот вид стресса действует на него как-то разрушительно?

Ольга Прокопьева:

В самом начале, когда стрессовый фактор, стрессор, начинает действовать на нас, запускается реакция, которая называется реакцией тревоги. Здесь выбрасывается в кровь адреналин, происходит учащение сердцебиения, подъем артериального давления, напряжение мышц, кровь приливает к нашему мозгу, к нашим конечностям для того, чтобы мы могли действовать активно, что-то предпринимать в борьбе со стрессом. Здесь, естественно, сопутствуют этому всему эмоции тревоги, волнения, беспокойства, напряжения, страха.

Могут появляться физические симптомы, могут появляться неприятные ощущения в области сердца, как говорят пациенты, ощущение сдавливания, дискомфортные ощущения в области живота, желудка, кишечника, могут появляться такие неприятные ощущения, как дрожь в руках, конечностях, ком в горле. Такие основные проявления, которые являются первыми при реакции на стресс. Эти вегетативные реакции могут проявляться со стороны органов выделения, например, здесь может появляться слюнотечение, учащенное мочеиспускание, позывы на дефекацию и прочие. Может появляться также учащенное сердцебиение, может подниматься артериальное давление. Это такие психосоматические реакции.

Может ли человек самостоятельно противостоять стрессу?

Ольга Прокопьева:

Если человек чувствует, что у него еще сохранились какие-то ресурсные силы, и он еще не обращается за помощью к специалисту, естественно, он может противостоять.

Самые простые рекомендации и общие: сохранять и поддерживать здоровый образ жизни. Сюда включено и правильное питание, и хороший сон, и соблюдение достаточной двигательной активности. Самое главное — выработка позитивного мышления.

Владислав Ивановский, врач-психотерапевт:

Высыпаться. Все-таки большинство людей, к сожалению, считают нормой недосыпание, что физиологи по этому поводу говорят, к сожалению, игнорируется. Есть физиологические исследования, которые говорят, что последствия получасового недосыпания раз в день полностью проходят через 2,5 месяца регулярного ежедневного высыпания. Если мы недоспали этот срок еще, это все накапливается, усиливается. Запас прочности большой у организма, но бесконечно держать ответ не может, в конце концов, будет взрыв. То есть это неразумно издеваться над собой.

Когда-то было принято, и это было разумно, собираться компаниями и петь. Женщина готовит на кухне и поет, идет на роботу, с работы и поет. Это на самом деле очень разумно. Это помогает сбросить напряжение. Позаниматься физическими нагрузками тоже очень полезно. При работе мышц вырабатывается много регулирующих веществ, причем регулирующих все функции в организме, включая нервную систему. Научиться расслабляться, концентрировать внимание, переводить его куда-то, это очень полезно, это один из универсальных способов — концентрация и расслабление внимания.

Люди, которым не удалось взять стресс под контроль, становятся его жертвой. В таких ситуациях у человека развиваются невротические или еще более серьезные психические расстройства.

Ольга Прокопьева:

Наши гормоны не вечны. Вот эти гормоны: адреналин, норадреналин, кортизол, которые, выбрасываются в первый момент стресса, они начинают источаться, поэтому организму уже теперь становится сложнее справляться со стрессом, и наступает некоторое состояние апатии, подавленности, физической слабости. Здесь уже может наступать состояние депрессии, когда у человека появляется ощущение безвыходности, бесперспективности, иногда даже суицидальные мысли. Конечно же, вот эта стадия и последующие за ней стадии достаточно важны для того, чтобы обратить на них внимание и оказать вовремя помощь человеку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина всех заболеваний связана со стрессом.

Треть всех посетителей поликлиник, по сути, здоровы, просто они находятся в стрессе, поэтому чувствуют себя плохо.

Теоретически, совладать со стрессом может каждый человек, но на практике это удается не всем. Да и стрессы бывают такими катастрофически тяжелыми, что хрупкие человеческие плечи просто не выдерживают. Тогда на помощь пострадавшему должны придти они, алхимики душ, целители психики, способные иногда одним словом вырвать человека из капкана разрушительных последствий стресса.

Владислав Ивановский:

Для начала все-таки стоит сходить к психотерапевту, чтобы он поговорил с человеком, сделал вывод, что делать дальше.

Кстати, это совершенно безопасно в смысле юридических последствий у нас в стране. По закону человек, обратившийся к психотерапевту, совершенно вменяем.

За консультацией можно обратиться в поликлинику к врачу-психотерапевту или к психологу. Для всех, кто нуждается в совете и помощи, открыты двери Минского городского клинического психиатрического диспансера и его структурного подразделения — Городского центра пограничных состояний и психотерапии. Лечением души должны одновременно заниматься и психотерапевт, и психолог. Такова общемировая тенденция в этой области.

Психолог исцеляет словом, а психотерапевт при необходимости может и лекарства назначить.

Владислав Ивановский:

Научитесь смотреть на все не всерьез, как маленький ребенок.