В США вылечили ребенка, рожденного с вирусом ВИЧ

Новости США. Американские ученые сообщают, что с помощью агрессивной терапии им удалось вылечить ребенка, рожденного с вирусом ВИЧ. Детали случая представлены на конференции по проблемам СПИДа в Бостоне.

Девочке из Калифорнии сейчас девять месяцев. Она перенесла интенсивную противовирусную терапию и иммунную стимуляцию. Процедуры были применены в первые три часа жизни. И, по словам медиков, уже можно говорить, что ребенок избавился от вируса, которым был заражен в утробе матери.

Несколько лет назад в Америке зафиксирован первый случай излечения ребенка, рожденного с ВИЧ. Девочке из штата Миссисипи сейчас два с половиной года. Она почти год не принимает никаких лекарств, и у нее больше нет признаков инфекции.

В 2007 году Тимоти Рэй Браун стал первым в истории человеком, которого вылечили от ВИЧ. Он прошел сложный курс лечения, в рамках которого была полностью уничтожена его иммунная система. Мужчине пересадили стволовые клетки от донора с редкой генетической мутацией, которая делает практически невозможным их заражение вирусом ВИЧ.

ВИЧ. Одно название этого вируса вызывает страх. Заболевание, действительно, страшное. И, прежде всего, своей неизбежной летальностью. К сожалению. Выбор между жизнью и смертью многие делают неосознанно. И для этих людей пути назад уже нет. Всем же остальным знание о том, как передается вирус, поможет постараться не встать на этот путь. Подробности вы узнаете из видео.