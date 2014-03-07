Иосиф Кобзон находится в больнице

Новости России. Народный артист СССР Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в одной из московских клиник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосифа Давыдовича экстренно госпитализировали.

И, как отмечают представители певца, уже завтра, 8 марта Кобзон выступит на кремлевской сцене.

Напомним, несколько лет назад самый поющий из российских политиков и самый космополитичный из персон шоу-бизнеса ответил на вопросы ведущего программы «Неделя» на нашем телеканале. Кобзон искренне говорил политике, о Евровидении и о тех проблемах, которые волнуют каждого. Смотрите видео.