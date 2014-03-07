Прямой эфир

Иосиф Кобзон находится в больнице

07 марта 2014 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Народный артист СССР Иосиф Кобзон проходит плановое обследование в одной из московских клиник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосифа Давыдовича экстренно госпитализировали.

И, как отмечают представители певца, уже завтра, 8 марта Кобзон выступит на кремлевской сцене.

Напомним, несколько лет назад самый поющий из российских политиков и самый космополитичный из персон шоу-бизнеса ответил на вопросы ведущего программы «Неделя» на нашем телеканале. Кобзон искренне говорил политике, о Евровидении и о тех проблемах, которые волнуют каждого. Смотрите видео.

# Здоровье # Звезды # Иосиф Кобзон

Другие новости рубрики

Все новости
Стресс — причина большинства заболеваний
07 марта 2014 08:24

Стресс — причина большинства заболеваний

В США вылечили ребенка, рожденного с вирусом ВИЧ
06 марта 2014 07:24

В США вылечили ребенка, рожденного с вирусом ВИЧ

Громкая музыка в наушниках — причина необратимых последствий в организме, напоминают врачи
26 февраля 2014 08:29

Громкая музыка в наушниках — причина необратимых последствий в организме, напоминают врачи