Прямой эфир

Едим и не толстеем! 3 ягоды с низкой калорийностью

25 июня 2019 09:53
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Свежие фрукты, овощи и зелень – основа большинства действенных диет. Они богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой, содержат минимум калорий. И казалось бы, ешь сколько хочешь и худей, но не тут-то было.

Назовите топ-5 низкокалорийных фруктов и овощей?

Марта Марудова, диетолог:
Безусловно, в топ-5 входит вся зелень листовая, начиная от салатов, кинзы, рукколы, шпината, петрушки. Там очень низкий калораж, большое количество витаминов, минералов, аминокислот, клетчатки и пользы для здоровья. Если мы говорим о ягодах и фруктах, то здесь самая низкокалорийная клубника – 33 ккал на 100 г, небольшая калорийность у арбузов, но с оговоркой про то, что арбузы всё равно мы в маленьких дозировках не едим. Черешня – прекрасный витаминный продукт. Это то, что можно брать, не опасаясь за фигуру.

Едим и не толстеем! 3 ягоды с низкой калорийностью-1

Влияет ли сладость фрукта на его калорийность?

Марта Марудова:
Безусловно, чем слаще фрукт, тем больше калорий, потому что там находится сахар. Это сахар природный, но это никак не говорит о том, что их можно есть бесконтрольно и много.

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Едим и не толстеем! 3 ягоды с низкой калорийностью-4

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