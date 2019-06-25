Едим и не толстеем! 3 ягоды с низкой калорийностью

Свежие фрукты, овощи и зелень – основа большинства действенных диет. Они богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой, содержат минимум калорий. И казалось бы, ешь сколько хочешь и худей, но не тут-то было.

Назовите топ-5 низкокалорийных фруктов и овощей?

Марта Марудова, диетолог:

Безусловно, в топ-5 входит вся зелень листовая, начиная от салатов, кинзы, рукколы, шпината, петрушки. Там очень низкий калораж, большое количество витаминов, минералов, аминокислот, клетчатки и пользы для здоровья. Если мы говорим о ягодах и фруктах, то здесь самая низкокалорийная клубника – 33 ккал на 100 г, небольшая калорийность у арбузов, но с оговоркой про то, что арбузы всё равно мы в маленьких дозировках не едим. Черешня – прекрасный витаминный продукт. Это то, что можно брать, не опасаясь за фигуру.