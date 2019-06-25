Прямой эфир

5 фруктов, от которых вы поправитесь

25 июня 2019 10:07
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Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Марта Марудова, диетолог:
Самый жирный фрукт – это, безусловно, авокадо. Это №1 сейчас, многими разрекламированный. Безусловно, он полезный, мы не умаляем его достоинств, но понимаем то, что есть его нужно крайне осторожно, в минимальных дозировках.

5 фруктов, от которых вы поправитесь-1

Это всеми любимые бананы, крахмалистые продукты, которые тоже имеют высокую калорийность 90 ккал за 100 г. Это виноград – 65 ккал за 100 г, персики, абрикосы уже чуть поменьше, но тоже они имеют в своем составе большое количество сахара и бесконтрольно кушать их нельзя.

5 фруктов, от которых вы поправитесь-4

Не стоит забывать о чемпионах в большом калораже – сухофрукты и цукаты. Вы получаете и сахар, в том числе. Понятно, что это лучше, чем обычный рафинированный сахар, потому что там есть витамины, клетчатка и польза, но калорийность там очень высокая.

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5 фруктов, от которых вы поправитесь-7

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровое питание

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