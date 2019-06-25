5 фруктов, от которых вы поправитесь

Какие пять самых калорийных фруктов и овощей, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Марта Марудова, диетолог:

Самый жирный фрукт – это, безусловно, авокадо. Это №1 сейчас, многими разрекламированный. Безусловно, он полезный, мы не умаляем его достоинств, но понимаем то, что есть его нужно крайне осторожно, в минимальных дозировках.

Это всеми любимые бананы, крахмалистые продукты, которые тоже имеют высокую калорийность 90 ккал за 100 г. Это виноград – 65 ккал за 100 г, персики, абрикосы уже чуть поменьше, но тоже они имеют в своем составе большое количество сахара и бесконтрольно кушать их нельзя.