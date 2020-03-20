Как изменится работа поликлиник в Беларуси: Минздрав опубликовал памятку для пациентов

Новости Беларуси. В Минздраве рассказали пациентам, что делать, если вы заболели или есть необходимость обратиться в поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе как быть, если нужно получить лекарства по рецепту или выписку из медкарты. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Сейчас в поликлиниках страны организованы отдельные входы и кабинеты для приёма пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции. Врачи просят временно воздержаться от посещения медучреждений, если самочувствие позволяет. Отложить прохождение плановых лабораторных исследований, в том числе флюорографию. Полный перечень правил, как вести себя в поликлиниках, читайте здесь

Необходимые выписки из медицинских документов сейчас можно произвести онлайн с последующей выдачей в отдельно отведённом месте. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в лекарствах – их доставят на дом. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении