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Как изменится работа поликлиник в Беларуси: Минздрав опубликовал памятку для пациентов

20 марта 2020 06:47
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Новости Беларуси. В Минздраве рассказали пациентам, что делать, если вы заболели или есть необходимость обратиться в поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе как быть, если нужно получить лекарства по рецепту или выписку из медкарты.

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Как изменится работа поликлиник в Беларуси: Минздрав опубликовал памятку для пациентов -1

Сейчас в поликлиниках страны организованы отдельные входы и кабинеты для приёма пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции. Врачи просят временно воздержаться от посещения медучреждений, если самочувствие позволяет. Отложить прохождение плановых лабораторных исследований, в том числе флюорографию.

Полный перечень правил, как вести себя в поликлиниках, читайте здесь

Как изменится работа поликлиник в Беларуси: Минздрав опубликовал памятку для пациентов -4

Необходимые выписки из медицинских документов сейчас можно произвести онлайн с последующей выдачей в отдельно отведённом месте. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в лекарствах – их доставят на дом.

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Как изменится работа поликлиник в Беларуси: Минздрав опубликовал памятку для пациентов -7

Во всех иных случаях, если вы чувствуете появление симптомов простудного заболевания, прежде всего позвоните в регистратуру или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, оставьте контакты и следуйте указаниям специалистов. 

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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