10-я больница Минска начала работу в обычном режиме

Новости Беларуси. 10-я городская клиническая больница в Минске, ранее перепрофилированная под прием инфицированных коронавирусом, 6 июля возвращается к работе в обычном режиме. Здесь начнут лечить профильных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С понедельника консультации и госпитализацию возобновят более десятка отделений. Вновь в доступе также Республиканский центр профпатологии и аллергологии, Клинический центр традиционной восточной медицины.