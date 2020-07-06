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10-я больница Минска начала работу в обычном режиме

06 июля 2020 06:39
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Новости Беларуси. 10-я городская клиническая больница в Минске, ранее перепрофилированная под прием инфицированных коронавирусом, 6 июля возвращается к работе в обычном режиме. Здесь начнут лечить профильных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10-я больница Минска начала работу в обычном режиме-1

С понедельника консультации и госпитализацию возобновят более десятка отделений. Вновь в доступе также Республиканский центр профпатологии и аллергологии, Клинический центр традиционной восточной медицины.

10-я больница Минска начала работу в обычном режиме-4

В обычном режиме работы «десятка» рассчитана почти на 1 100 пациентов и теперь вполне может снова выполнять роль обычного многопрофильного стационара. Неделю до этого госпитализация пациентов сюда не проводилась, велась санобработка.

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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