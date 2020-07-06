10-я больница Минска начала работу в обычном режиме
Новости Беларуси. 10-я городская клиническая больница в Минске, ранее перепрофилированная под прием инфицированных коронавирусом, 6 июля возвращается к работе в обычном режиме. Здесь начнут лечить профильных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С понедельника консультации и госпитализацию возобновят более десятка отделений. Вновь в доступе также Республиканский центр профпатологии и аллергологии, Клинический центр традиционной восточной медицины.
В обычном режиме работы «десятка» рассчитана почти на 1 100 пациентов и теперь вполне может снова выполнять роль обычного многопрофильного стационара. Неделю до этого госпитализация пациентов сюда не проводилась, велась санобработка.