Часто болеете, плохое настроение, упадок сил? Это признаки нехватки витамина D. Откуда его можно получить?

От этого солнечного витамина во многом зависит здоровье человека. Большинство людей уверены: достаточно иногда выходить на улицу в солнечную погоду, чтобы организм произвел нужное количество витамина D, однако это большое заблуждение. Наталья Ткачева, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Витамин D важен для формирования костной ткани, для роста и развития детей, для иммунной системы, чтобы реже болеть, для хорошего настроения. Он также играет роль в таких важных факторах, как профилактика остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек или ребенок часто болеет, плохое настроение, немотивированная усталость, упадок сил, то такие, казалось бы, неспецифические вещи очень важны для того, чтобы обратиться к врачу, который назначит необходимое обследование, позволит верифицировать точно, т. е. установить этот дефицит и назначит правильное лечение.

Витамин D отлично вырабатывается у людей со светлой кожей. Если вы плохо загораете, а на солнце легко получаете ожоги – скорее всего вещество вырабатывается в достаточном количестве. Если кожа быстро загорает – витамин D вырабатывается медленно. Наталья Ткачева:

Если говорить о продуктах, которые содержат витамин D – жирная морская рыба, в большом количестве содержится в печени трески, в желтке яйца. Неправильно было бы думать, что, только принимая вот эти продукты, мы можем уберечь себя от недостатка или дефицита витамина D. Городской смог значительно уменьшает синтез витамина D в коже под действием солнечных лучей для жителей города. Также офисные работники не имеют возможности в светлое время суток находиться на улице, они также подвержены дефициту или недостатку витамина D. Растущие организмы, дети, пожилые люди, беременные женщины – фактически для всех групп населения эта проблема является крайне важной.

Долгое время некомпенсируемый дефицит приводит к депрессии, сердечно-сосудистым катастрофам и даже онкологии. Виктория Дедкова, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Многие говорят о том, что я вот принимаю препарат витамина D, а у меня уровень витамина все равно не повышается – это говорит о том, что есть проблемы с кишечником, с застоем желчи и недостаточным количеством выработки ферментов поджелудочной железы. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем проверить свой желудочно-кишечный тракт, в случае необходимости провести дополнительное обследование и лечение. Доза витамина D подбирается индивидуально в зависимости от исходного уровня витамина D, самостоятельно не рекомендую его принимать: вы можете либо передозировать, и разовьется гиперкальциемия, либо, наоборот, получить недостаточный уровень витамина D.