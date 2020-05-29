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Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси

29 мая 2020 08:08
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COVID-19 серьезный, но далеко не первый вызов, с которым сталкивается белорусская система здравоохранения. В свое время она смогла победить эпидемию тифа, оспы и малярии. Во всем мире белорусское медицинское чудо знают как «систему Семашко».

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-1

Марина Щавелева, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Когда мы говорим о советском здравоохранении, то мы вспоминаем две фамилии: первая – Николай Александрович Семашко и вторая – Зиновий Петрович Соловьев – уроженец города Гродно.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-4

Оба закончили один университет. Семашко стал земским доктором, Соловьев – санитарным врачом. Пока один помогал односельчанам, другой сутками практиковал на фабрично-заводских кассах. Именно там оказывали первую помощь рабочим и их семьям.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-7

Марина Щавелева:
Земства не действовали на территории всей России и даже всей Беларуси. Фабрично-заводское обеспечение не касалось всех жителей. Пришли тяжелые времена, которые были связаны с Первой мировой войной, а потом с революцией – разруха, голод. Они предложили систему оказания медицинской помощи для всего населения Советского Союза, и эта система основывалась на бюджетном финансировании.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-10

Симбиозу экономики и медицины дали добро. За счет бюджета в Советском Союзе начали формировать сеть лечебно-профилактических учреждений: амбулатории, детские и женские консультации, аптеки, коечный фонд.

Марина Щавелева:
Следующее направление деятельности – это подготовка медицинских кадров. Медицинские факультеты выделялись из общих университетов и создавались на территории всей страны.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-13

Тогда же появилась и модель противоэпидемического обеспечения. Проще говоря, сеть санстанций по всему Союзу. Первая из таких на территории Беларуси заработала в 1922 году в Гомеле.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-16

Марина Щавелева:
Диспансерная работа велась в двух направлениях. Первое направление – это то, что мы называем теперь динамическое наблюдение за состоянием здоровья людей и второе – это развитие специальных учреждений – противотуберкулезные диспансеры были и остаются, были противотрематодозные диспансеры, открывались противозобные диспансеры.

Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси-19

Вот уже 100 лет система Семашко работает как часы. Централизация управления, профилактика и пропаганда ЗОЖ не раз доказывали свою эффективность. Впрочем, как и сейчас. И хотя COVID-19 еще предстоит досконально изучить, традиционный комплексный подход дал результат. А белорусская медицина в очередной раз доказала миру: система, разработанная много лет назад, актуальна до сих пор.

# Коронавирус # Здоровье # Марина Щавелева # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Здоровье

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