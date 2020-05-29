Система Семашко: что это и как она помогает в борьбе с коронавирусом в Беларуси

COVID-19 серьезный, но далеко не первый вызов, с которым сталкивается белорусская система здравоохранения. В свое время она смогла победить эпидемию тифа, оспы и малярии. Во всем мире белорусское медицинское чудо знают как «систему Семашко».

Марина Щавелева, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Когда мы говорим о советском здравоохранении, то мы вспоминаем две фамилии: первая – Николай Александрович Семашко и вторая – Зиновий Петрович Соловьев – уроженец города Гродно.

Оба закончили один университет. Семашко стал земским доктором, Соловьев – санитарным врачом. Пока один помогал односельчанам, другой сутками практиковал на фабрично-заводских кассах. Именно там оказывали первую помощь рабочим и их семьям.

Марина Щавелева:

Земства не действовали на территории всей России и даже всей Беларуси. Фабрично-заводское обеспечение не касалось всех жителей. Пришли тяжелые времена, которые были связаны с Первой мировой войной, а потом с революцией – разруха, голод. Они предложили систему оказания медицинской помощи для всего населения Советского Союза, и эта система основывалась на бюджетном финансировании.

Симбиозу экономики и медицины дали добро. За счет бюджета в Советском Союзе начали формировать сеть лечебно-профилактических учреждений: амбулатории, детские и женские консультации, аптеки, коечный фонд. Марина Щавелева:

Следующее направление деятельности – это подготовка медицинских кадров. Медицинские факультеты выделялись из общих университетов и создавались на территории всей страны.

Тогда же появилась и модель противоэпидемического обеспечения. Проще говоря, сеть санстанций по всему Союзу. Первая из таких на территории Беларуси заработала в 1922 году в Гомеле.

Марина Щавелева:

Диспансерная работа велась в двух направлениях. Первое направление – это то, что мы называем теперь динамическое наблюдение за состоянием здоровья людей и второе – это развитие специальных учреждений – противотуберкулезные диспансеры были и остаются, были противотрематодозные диспансеры, открывались противозобные диспансеры.