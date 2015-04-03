Директор РНПЦ трасфузиологии и медицинских биотехнологий Геннадий Хулуп: Донорство Беларуси одно из лучших среди стран СНГ!

Чем отличаются группы крови между собой?

Геннадий Хулуп, директор РНПЦ трасфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских наук:

В основном они отличаются по антигену (антигенный фенотип). Первая группа - нулевая, там нет антигена. Вторая - А, третья - B, четвертая - А и B, потому что она, собственно, и образовалась путём слияния второй и третьей группы.

Екатерина Михайловна, расскажите, для чего нужны три группы крови и какое они имеют значение?

Екатерина Дворина, заведующая лабораторией изосерологических стандартов и контроля качества РНПЦ трансфузиологии:

В основном эти группы имеют значение при переливании. Чтобы перелить совместимую кровь. Ведь если перелить пациенту несовместимую кровь, он может погибнуть при переливании. Много говорят также о том, что имеет значение питание, заболевания по группам крови. Да. Имеется множество литературы по этой тематике. Например, нашумевшая в 2012 году книга «4 группы - 4 образа жизни». Люди первой группы, это «охотники» . Их интересует диета мясная. Частое употребление мяса в пищу. Вторая группа - «земледельцы». Они чаще всего вегетарианцы. Третья - как говорят, «кочевники». Это азиатская группа, где присуща молочно-растительная диета. Людей четвертой группы называют «хамелеонами». Им присущи все диеты и заболевания людей второй и третьей группы. Однако воспринимать буквально это нельзя. Каждый человек сам определяет, какую диету он себе выбирает.

Группа крови - это наследственный момент? Ребенок рождается с той группой, которая есть у родителей?

Екатерина Дворина, заведующая лабораторией изосерологических стандартов и контроля качества РНПЦ трансфузиологии:

Группа крови - только по наследству. В течении жизни группа крови меняться не может. Она передается от ребенку от родителей. Конечно, наследование, это также сложный процесс. Например, если взять маму второй группы, а папу - третьей, то это такое сочетание, когда ребёнок может быть всех четырех групп.