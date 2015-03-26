Семейный врач - мечта или медицина будущего?

Семейная медицина - это теперь уже не только европейская тенденция, а современная белорусская реальность. Семейные врачи, или, говоря другим языком «врачи общей практики», появляются во многих учреждениях здравоохранения нашей страны.

Так кто же такой семейный врач? Это доктор, который курирует всю семью. Оказывает оперативную помощь по терапии, педиатрии, первую врачебную по узким специальностям.

К тому же, семейный врач лучше других знает: у кого имеются хронические или наследственные заболевания, кто страдает аллергией на конкретное лекарство. Получается, что один человек отвечает за здоровье всей семьи. За помощью к нему можно обратиться не только при личной встрече, но и по телефону.

Конечно, чтобы помочь пациентам практически по всем вопросам, врачу нужно обладать расширенным кругом знаний. Поэтому, прежде чем стать семейным врачом, доктора проходят специальное обучение и на практике приобретают необходимые навыки.

Появление такого направления как семейная медицина не может не радовать. В первую очередь, это удобно для самих пациентов: здоровье семьи можно доверить одному человеку, а с другой стороны - семейному врачу не надо будет больше выполнять диспетчерские функции и направлять больных к узким специалистам. Первичную помощь он может оказать самостоятельно. И лишь при острой необходимости направить пациента к узкому специалисту.

Совсем скоро такая медицина будущего станет для минчан уже не мечтой, а реальностью.