Аврил Лавин 5 месяцев была прикована к постели из-за укуса клеща

Новости Канады. Почти полгода канадская певица Аврил Лавин провела в борьбе с тяжелой формой болезни Лайма. В интервью журналу People исполнительница впервые откровенно рассказала о том, что последние 5 месяцев была на грани жизни и смерти.



Укус клеща вызвал болезнь Лайма, из-за которой девушка почти не могла ходить, дышать и говорить. С ее слов, она вполне могла заразиться весной, а обнаружили недуг только в октябре.







Понять, что все слишком серьезно, удалось не сразу. Сначала Аврил жаловалась на усталость, сонливость и головные боли, но не придала этому никакого значения. Но когда к симптомам добавились жар и боль в суставах, мать буквально за руку отвела дочь в клинику.



Аврил Лавин, певица (в интервью People):

Я едва могла дышать, с трудом говорила и не двигалась. Мне казалось, что я умираю. Я не мылась в течение недели, потому что не могла стоять на ногах. У меня было ощущение, словно из меня всю жизнь высосали. Я представить себе не могла, что простой укус мог сделать со мной такое. Я была прикована к постели в течение пяти месяцев.



Пять месяцев превратились в целую вечность. Долгое время Лавин находилась в реабилитационном центре.

Последние полгода певица Аврил Лавин практически не появлялась на публике. Это породило массу слухов: говорили и о беременности певицы, и о том, что она лечится от депрессии и алкогольной зависимости. Когда в декабре Лавин отменила гастроли, поклонники почувствовали неладное.