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Аврил Лавин 5 месяцев была прикована к постели из-за укуса клеща

02 апреля 2015 18:44
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Новости Канады. Почти полгода канадская певица Аврил Лавин провела в борьбе с тяжелой формой болезни Лайма. В интервью журналу People исполнительница впервые откровенно рассказала о том, что последние 5 месяцев была на грани жизни и смерти.

Укус клеща вызвал болезнь Лайма, из-за которой девушка почти не могла ходить, дышать и говорить. С ее слов, она вполне могла заразиться весной, а обнаружили недуг только в октябре.



Понять, что все слишком серьезно, удалось не сразу. Сначала Аврил жаловалась на усталость, сонливость и головные боли, но не придала этому никакого значения. Но когда к симптомам добавились жар и боль в суставах, мать буквально за руку отвела дочь в клинику.

Аврил Лавин, певица (в интервью People):
Я едва могла дышать, с трудом говорила и не двигалась. Мне казалось, что я умираю. Я не мылась в течение недели, потому что не могла стоять на ногах. У меня было ощущение, словно из меня всю жизнь высосали. Я представить себе не могла, что простой укус мог сделать со мной такое. Я была прикована к постели в течение пяти месяцев.

Пять месяцев превратились в целую вечность. Долгое время Лавин находилась в реабилитационном центре.

Последние полгода певица Аврил Лавин практически не появлялась на публике. Это породило массу слухов: говорили и о беременности певицы, и о том, что она лечится от депрессии и алкогольной зависимости. Когда в декабре Лавин отменила гастроли, поклонники почувствовали неладное.

Аврил Лавин 5 месяцев была прикована к постели из-за укуса клеща -1



На откровенный разговор певица решилась только сейчас. Аврил Лавин утверждает, что ее жизнь вне опасности, а здоровью, к счастью, уже ничего не угрожает.

Через СМИ Аврил передала просьбу для жителей всех стран и континентов: берегите себя и свое здоровье.

Специалисты советуют быть внимательными во время прогулок в парке или в лесу. Клещи, которые активизируются с приходом весны, могут оказаться возбудителями энцефалита и болезни Лайма. В так называемую группу риска входят дачники, сборщики сока, первых цветов и трав, любители тихой охоты.

Как оградить себя от неприятного «знакомства» в лесу, парке? Советы эпидемиологов здесь.

# Здоровье # Фотофакт # Звезды

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