Прямой эфир

10 октября — Всемирный день психического здоровья: что влияет на наше здоровье?

10 октября 2016 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для многих из нас «понедельник» - не самое любимое слово в лексиконе! Ведь его приход означает только одно - необходимость с самого утра выбираться из тёплой постели и делать счастливый вид, невзирая на погоду и настроение.

От этого человек испытывает стресс, который  свою очередь может привести к серьезным расстройствам! Так это или нет, и как вообще обстоят дела с психическим здоровьем у белорусов? Об этом нам расскажет ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного медицинского университета, врач-психиатр-нарколог - Владимир Пикиреня.

# Здоровье # Консультация врача # Фотофакт # Консультация врача # Владимир Пикиреня

Другие новости рубрики

Все новости
Сливочное масло повышает иммунитет и помогает противостоять инфекциям!
03 октября 2016 11:05

Сливочное масло повышает иммунитет и помогает противостоять инфекциям!

Почему жирные молочные продукты полезнее, чем обезжиренные?
26 сентября 2016 10:37

Почему жирные молочные продукты полезнее, чем обезжиренные?

Как сохранить хороший слух: причины ухудшения?
23 сентября 2016 10:12

Как сохранить хороший слух: причины ухудшения?