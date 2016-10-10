10 октября — Всемирный день психического здоровья: что влияет на наше здоровье?

Для многих из нас «понедельник» - не самое любимое слово в лексиконе! Ведь его приход означает только одно - необходимость с самого утра выбираться из тёплой постели и делать счастливый вид, невзирая на погоду и настроение.

От этого человек испытывает стресс, который свою очередь может привести к серьезным расстройствам! Так это или нет, и как вообще обстоят дела с психическим здоровьем у белорусов? Об этом нам расскажет ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного медицинского университета, врач-психиатр-нарколог - Владимир Пикиреня.